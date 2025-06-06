ВС России уничтожили 1390 беспилотников ВСУ за неделю
МО РФ: ПВО уничтожили 3 "Нептуна", 2 ракеты "Storm Shadow" и 1390 БПЛА за неделю
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России за неделю уничтожили три ракеты "Нептун", две ракеты "Storm Shadow", три снаряда реактивной системы залпового огня "Вампир" чешского производства, 18 управляемых авиационных бомб JDAM и 1390 беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые ракеты большой дальности "Нептун", две крылатые ракеты воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании, три снаряда реактивной системы залпового огня "Вампир" чешского производства, 18 управляемых авиационных бомб JDAM, восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 509 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении министерства.
Всего, по данным МО, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 61813 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, 23790 танков и других боевых бронированных машин, 1570 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25782 орудия полевой артиллерии и минометов, 36533 единицы специальной военной автомобильной техники.
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