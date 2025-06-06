https://ria.ru/20250606/pvo-2021294950.html

ВС России уничтожили 1390 беспилотников ВСУ за неделю

ВС России уничтожили 1390 беспилотников ВСУ за неделю - РИА Новости, 06.06.2025

ВС России уничтожили 1390 беспилотников ВСУ за неделю

Вооруженные силы России за неделю уничтожили три ракеты "Нептун", две ракеты "Storm Shadow", три снаряда реактивной системы залпового огня "Вампир" чешского... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:44:00+03:00

2025-06-06T12:44:00+03:00

2025-06-06T13:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

великобритания

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России за неделю уничтожили три ракеты "Нептун", две ракеты "Storm Shadow", три снаряда реактивной системы залпового огня "Вампир" чешского производства, 18 управляемых авиационных бомб JDAM и 1390 беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые ракеты большой дальности "Нептун", две крылатые ракеты воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании, три снаряда реактивной системы залпового огня "Вампир" чешского производства, 18 управляемых авиационных бомб JDAM, восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 509 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении министерства.Всего, по данным МО, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 61813 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, 23790 танков и других боевых бронированных машин, 1570 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25782 орудия полевой артиллерии и минометов, 36533 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, великобритания, сша