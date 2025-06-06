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Силы ПВО за ночь уничтожили 174 беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили 174 беспилотника - РИА Новости, 06.06.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 174 беспилотника
Вооруженные силы за ночь сбили 174 дрона ВСУ над более чем десятью регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:09:00+03:00
2025-06-06T08:09:00+03:00
2025-06-06T08:48:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 174 дрона ВСУ над более чем десятью регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 5 июня до 04:20 мск 6 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 174 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные ликвидировали БПЛА над:Также над акваторией Черного моря уничтожили три управляемых ракеты "Нептун-МД".ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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тамбовская область, республика крым, черное море, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тамбовская область, Республика Крым, Черное море, Вооруженные силы Украины, Безопасность