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Силы ПВО за ночь уничтожили 174 беспилотника - РИА Новости, 06.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:09 06.06.2025 (обновлено: 08:48 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/pvo-2021232968.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 174 беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили 174 беспилотника - РИА Новости, 06.06.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 174 беспилотника
Вооруженные силы за ночь сбили 174 дрона ВСУ над более чем десятью регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:09:00+03:00
2025-06-06T08:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
тамбовская область
республика крым
черное море
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 174 дрона ВСУ над более чем десятью регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 5 июня до 04:20 мск 6 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 174 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные ликвидировали БПЛА над:Также над акваторией Черного моря уничтожили три управляемых ракеты "Нептун-МД".ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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тамбовская область, республика крым, черное море, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тамбовская область, Республика Крым, Черное море, Вооруженные силы Украины, Безопасность

Силы ПВО за ночь уничтожили 174 беспилотника

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 174 дрона ВСУ над более чем десятью регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 5 июня до 04:20 мск 6 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 174 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — заявили в ведомстве.
Российские военные ликвидировали БПЛА над:
  • Брянской;
  • Ростовской;
  • Саратовской;
  • Воронежской;
  • Калужской;
  • Курской;
  • Орловской;
  • Рязанской;
  • Тульской;
  • Белгородской;
  • Тамбовской областями;
  • Московским регионом;
  • Крымом.
Также над акваторией Черного моря уничтожили три управляемых ракеты "Нептун-МД".
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТамбовская областьРеспублика КрымЧерное мореВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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