https://ria.ru/20250606/pvo-2021232260.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 174 беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили 174 беспилотника - РИА Новости, 06.06.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 174 беспилотника
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 174 украинских беспилотника, а также три ракеты "Нептун-МД", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T07:58:00+03:00
2025-06-06T07:58:00+03:00
2025-06-06T14:39:00+03:00
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тамбовская область
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 174 украинских беспилотника, а также три ракеты "Нептун-МД", сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 5 июня до 04:20 мск 6 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 174 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым", — говорится в сообщении."Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинские управляемых ракеты "Нептун-МД", — добавили в МО России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, тамбовская область, черное море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Тамбовская область, Черное море
Силы ПВО за ночь уничтожили 174 беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили 174 беспилотника над российскими регионами