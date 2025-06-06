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Силы ПВО за ночь уничтожили 174 беспилотника - РИА Новости, 06.06.2025
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07:58 06.06.2025 (обновлено: 14:39 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/pvo-2021232260.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 174 беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили 174 беспилотника - РИА Новости, 06.06.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 174 беспилотника
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 174 украинских беспилотника, а также три ракеты "Нептун-МД", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T07:58:00+03:00
2025-06-06T14:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
тамбовская область
черное море
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 174 украинских беспилотника, а также три ракеты "Нептун-МД", сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 5 июня до 04:20 мск 6 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 174 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым", — говорится в сообщении."Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинские управляемых ракеты "Нептун-МД", — добавили в МО России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, тамбовская область, черное море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Тамбовская область, Черное море
Силы ПВО за ночь уничтожили 174 беспилотника

Силы ПВО за ночь уничтожили 174 беспилотника над российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 174 украинских беспилотника, а также три ракеты "Нептун-МД", сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 5 июня до 04:20 мск 6 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 174 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым", — говорится в сообщении.
"Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинские управляемых ракеты "Нептун-МД", — добавили в МО России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьТамбовская областьЧерное море
 
 
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