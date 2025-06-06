https://ria.ru/20250606/pvo-2021232260.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 174 беспилотника

Силы ПВО за ночь уничтожили 174 беспилотника - РИА Новости, 06.06.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 174 беспилотника

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 174 украинских беспилотника, а также три ракеты "Нептун-МД", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T07:58:00+03:00

2025-06-06T07:58:00+03:00

2025-06-06T14:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

тамбовская область

черное море

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 174 украинских беспилотника, а также три ракеты "Нептун-МД", сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 5 июня до 04:20 мск 6 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 174 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым", — говорится в сообщении."Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинские управляемых ракеты "Нептун-МД", — добавили в МО России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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черное море

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Дарья Буймова

россия, безопасность, тамбовская область, черное море