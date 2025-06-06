https://ria.ru/20250606/pvo-2021223199.html

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 06.06.2025

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T05:36:00+03:00

2025-06-06T05:36:00+03:00

2025-06-06T05:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

шолоховский район

ростовская область

безопасность

юрий слюсарь

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Шолоховском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шолоховский район

ростовская область

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Дарья Буймова

шолоховский район, ростовская область, безопасность, юрий слюсарь