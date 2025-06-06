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Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 06.06.2025
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T05:36:00+03:00
2025-06-06T05:36:00+03:00
2025-06-06T05:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
шолоховский район
ростовская область
безопасность
юрий слюсарь
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Шолоховском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
шолоховский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шолоховский район, ростовская область, безопасность, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Шолоховский район, Ростовская область, Безопасность, Юрий Слюсарь
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области