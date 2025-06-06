https://ria.ru/20250606/pvo-2021218556.html

Силы ПВО уничтожили еще три БПЛА, летевших в Москву

Силы ПВО уничтожили еще три БПЛА, летевших в Москву - РИА Новости, 06.06.2025

Силы ПВО уничтожили еще три БПЛА, летевших в Москву

Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника, летевших на Московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T04:00:00+03:00

2025-06-06T04:00:00+03:00

2025-06-06T04:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника, летевших на Московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее Собянин сообщал, что силы ПВО уничтожили шесть беспилотников, летевших на Москву."Силами ПВО Минобороны уничтожено ещё три беспилотника, летевших на Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

безопасность, москва, сергей собянин