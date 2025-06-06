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Силы ПВО уничтожили еще три БПЛА, летевших в Москву
Силы ПВО уничтожили еще три БПЛА, летевших в Москву - РИА Новости, 06.06.2025
Силы ПВО уничтожили еще три БПЛА, летевших в Москву
Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника, летевших на Московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T04:00:00+03:00
2025-06-06T04:00:00+03:00
2025-06-06T04:03:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника, летевших на Московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее Собянин сообщал, что силы ПВО уничтожили шесть беспилотников, летевших на Москву."Силами ПВО Минобороны уничтожено ещё три беспилотника, летевших на Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин
Силы ПВО уничтожили еще три БПЛА, летевших в Москву
Собянин: силы ПВО уничтожили еще три БПЛА, летевших на московский регион