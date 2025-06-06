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Силы ПВО уничтожили шесть БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 06.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:46 06.06.2025 (обновлено: 03:48 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/pvo-2021217825.html
Силы ПВО уничтожили шесть БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили шесть БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 06.06.2025
Силы ПВО уничтожили шесть БПЛА, летевших на Москву
Российские военные ликвидировали шесть дронов, направлявшихся на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T03:46:00+03:00
2025-06-06T03:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
безопасность
беспилотники
сергей собянин
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские военные ликвидировали шесть дронов, направлявшихся на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть беспилотников, летевших на Москву", — написал он.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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москва, безопасность, беспилотники, сергей собянин, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Беспилотники, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Россия
Силы ПВО уничтожили шесть БПЛА, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО уничтожили шесть БПЛА, летевших на Москву

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские военные ликвидировали шесть дронов, направлявшихся на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
«
"Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть беспилотников, летевших на Москву", — написал он.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваБезопасностьБеспилотникиСергей СобянинВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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