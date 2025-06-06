https://ria.ru/20250606/pvo-2021217825.html

Силы ПВО уничтожили шесть БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО уничтожили шесть БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 06.06.2025

Силы ПВО уничтожили шесть БПЛА, летевших на Москву

Российские военные ликвидировали шесть дронов, направлявшихся на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T03:46:00+03:00

2025-06-06T03:46:00+03:00

2025-06-06T03:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

безопасность

беспилотники

сергей собянин

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские военные ликвидировали шесть дронов, направлявшихся на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть беспилотников, летевших на Москву", — написал он.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, безопасность, беспилотники, сергей собянин, вооруженные силы украины, россия