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Силы ПВО уничтожили шесть БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили шесть БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 06.06.2025
Силы ПВО уничтожили шесть БПЛА, летевших на Москву
Российские военные ликвидировали шесть дронов, направлявшихся на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T03:46:00+03:00
2025-06-06T03:46:00+03:00
2025-06-06T03:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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беспилотники
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские военные ликвидировали шесть дронов, направлявшихся на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть беспилотников, летевших на Москву", — написал он.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силы ПВО уничтожили шесть БПЛА, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО уничтожили шесть БПЛА, летевших на Москву