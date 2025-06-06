https://ria.ru/20250606/pvo--2021345285.html

ПВО сбила 14 беспилотников ВСУ в Курской, Белгородской и Брянской областях

ПВО сбила 14 беспилотников ВСУ в Курской, Белгородской и Брянской областях - РИА Новости, 06.06.2025

ПВО сбила 14 беспилотников ВСУ в Курской, Белгородской и Брянской областях

Дежурные средства российской ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Курской областью и по одному дрону над Брянской и Белгородской областями, сообщили в РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:30:00+03:00

2025-06-06T15:30:00+03:00

2025-06-06T15:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Курской областью и по одному дрону над Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ."Шестого июня текущего года в период с 12.30 до 14.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА - над территорией Курской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области и один - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

курская область

белгородская область

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курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность