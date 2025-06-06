https://ria.ru/20250606/pvo--2021345285.html
ПВО сбила 14 беспилотников ВСУ в Курской, Белгородской и Брянской областях
ПВО сбила 14 беспилотников ВСУ в Курской, Белгородской и Брянской областях - РИА Новости, 06.06.2025
ПВО сбила 14 беспилотников ВСУ в Курской, Белгородской и Брянской областях
Дежурные средства российской ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Курской областью и по одному дрону над Брянской и Белгородской областями, сообщили в РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:30:00+03:00
2025-06-06T15:30:00+03:00
2025-06-06T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Курской областью и по одному дрону над Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ."Шестого июня текущего года в период с 12.30 до 14.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА - над территорией Курской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области и один - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
курская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила 14 беспилотников ВСУ в Курской, Белгородской и Брянской областях
МО: ПВО сбила 14 беспилотников ВСУ в Курской, Белгородской и Брянской областях