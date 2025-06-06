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ПВО сбила 14 беспилотников ВСУ в Курской, Белгородской и Брянской областях - РИА Новости, 06.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:30 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/pvo--2021345285.html
ПВО сбила 14 беспилотников ВСУ в Курской, Белгородской и Брянской областях
ПВО сбила 14 беспилотников ВСУ в Курской, Белгородской и Брянской областях - РИА Новости, 06.06.2025
ПВО сбила 14 беспилотников ВСУ в Курской, Белгородской и Брянской областях
Дежурные средства российской ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Курской областью и по одному дрону над Брянской и Белгородской областями, сообщили в РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:30:00+03:00
2025-06-06T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Курской областью и по одному дрону над Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ."Шестого июня текущего года в период с 12.30 до 14.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА - над территорией Курской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области и один - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
курская область
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курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила 14 беспилотников ВСУ в Курской, Белгородской и Брянской областях

МО: ПВО сбила 14 беспилотников ВСУ в Курской, Белгородской и Брянской областях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПВО России
ПВО России - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Курской областью и по одному дрону над Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"Шестого июня текущего года в период с 12.30 до 14.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА - над территорией Курской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области и один - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Раз так, будем добивать: Россия исчерпала добрую волю
1 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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