https://ria.ru/20250606/pvo--2021238003.html
ПВО уничтожила 20 украинских беспилотников над Орловской областью за ночь
ПВО уничтожила 20 украинских беспилотников над Орловской областью за ночь - РИА Новости, 06.06.2025
ПВО уничтожила 20 украинских беспилотников над Орловской областью за ночь
Российские силы ПВО ночью уничтожили 20 БПЛА над Орловской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:54:00+03:00
2025-06-06T08:54:00+03:00
2025-06-06T08:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
республика крым
тамбовская область
андрей клычков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские силы ПВО ночью уничтожили 20 БПЛА над Орловской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков."Этой ночью над Орловской областью уничтожено 20 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 174 украинских беспилотника над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
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безопасность, орловская область, республика крым, тамбовская область, андрей клычков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Республика Крым, Тамбовская область, Андрей Клычков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила 20 украинских беспилотников над Орловской областью за ночь
Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над Орловской областью за ночь