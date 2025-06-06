https://ria.ru/20250606/putin-2021412256.html

Путин призвал ускорить работу по механизмам поддержки IPO

Путин призвал ускорить работу по механизмам поддержки IPO - РИА Новости, 06.06.2025

Путин призвал ускорить работу по механизмам поддержки IPO

Президент РФ Владимир Путин напомнил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции министру финансов РФ Антону... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:41:00+03:00

2025-06-06T18:41:00+03:00

2025-06-06T18:41:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

антон силуанов

ipo

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции министру финансов РФ Антону Силуанову о необходимости стимулирования публичных размещений российских компаний. "Так же это касается и механизмов поддержки публичных размещений российских компаний. Антон Германович, мы много раз об этом говорили, сейчас можно без всяких комментариев. Понимаем, насколько это важно. Прежде всего для обеспечения устойчивой работы вашего ведомства. Привлекать нужно ресурсы, много раз говорили, но нужно, чтобы это двигалось в таком практическом плане", - сказал Путин. В январе глава государства поручил правительству совместно с ЦБ РФ простимулировать размещение акций российских компаний на внутреннем рынке. В новом майском указе президента РФ говорится, что капитализация фондового рынка РФ к 2030 году должна вырасти не менее чем до 66% ВВП, к 2036 году - до 75% ВВП. Как он отмечал в послании Федеральному собранию, российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций - его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем.

https://ria.ru/20250606/putin-2021356128.html

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россия, экономика, владимир путин, антон силуанов, ipo