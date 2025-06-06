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Путин оценил идею замены льготных кредитов на инвестиционные гранты
Путин оценил идею замены льготных кредитов на инвестиционные гранты - РИА Новости, 06.06.2025
Путин оценил идею замены льготных кредитов на инвестиционные гранты
Президент РФ Владимир Путин считает, что предложение, связанное с заменой льготных кредитов на поддержку инвестиционных проектов на инвестиционные гранты,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:20:00+03:00
2025-06-06T18:20:00+03:00
2025-06-06T18:20:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
александр новак
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что предложение, связанное с заменой льготных кредитов на поддержку инвестиционных проектов на инвестиционные гранты, представляет "значительный интерес". Как ранее сообщал ранее вице-премьер РФ Александр Новак, российские власти предлагают стимулировать бизнес инвестировать в проекты собственные средства и перенаправить на гранты часть тех средств, что ранее шли на льготное кредитование. "Есть еще несколько вопросов, которые мы сейчас особо не обсуждали, но я хочу просто напомнить, что они есть и представляют значительный интерес, являются важными. А именно - замена льготных кредитов на поддержку инвестиционных проектов на инвестиционные гранты. И Александр Валентинович Новак занимается этими вопросами в правительстве. Прошу вас тоже про это не забывать", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.
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экономика, россия, владимир путин, александр новак
Экономика, Россия, Владимир Путин, Александр Новак
Путин оценил идею замены льготных кредитов на инвестиционные гранты
Путин: замена льготных кредитов на инвестиционные гранты представляет интерес