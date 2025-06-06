https://ria.ru/20250606/putin-2021402545.html

Путин отметил успех Мордовии в решении демографических проблем

Путин отметил успех Мордовии в решении демографических проблем - РИА Новости, 06.06.2025

Путин отметил успех Мордовии в решении демографических проблем

Президент России Владимир Путин назвал Мордовию в числе регионов, где достаточно хорошо продвигается решение демографических проблем. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:13:00+03:00

2025-06-06T18:13:00+03:00

2025-06-06T18:13:00+03:00

политика

россия

владимир путин

демография

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019171824_0:16:3220:1827_1920x0_80_0_0_c933b50e17ecdf711a879b7d2743804d.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Мордовию в числе регионов, где достаточно хорошо продвигается решение демографических проблем. "Мы вчера с (вице-премьером) Татьяной Алексеевной (Голиковой - ред.) вечером обсуждали все эти вопросы, и она назвала мне некоторые регионы, где проблемы есть и решаются так вяло, прямо скажем. А есть и те, где работа двигается и с достаточно хорошим результатом. Один из таких регионов - это Мордовия", - сказал Путин в пятницу на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20250504/putin-2014878997.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир путин, демография