https://ria.ru/20250606/putin-2021402545.html
Путин отметил успех Мордовии в решении демографических проблем
Путин отметил успех Мордовии в решении демографических проблем - РИА Новости, 06.06.2025
Путин отметил успех Мордовии в решении демографических проблем
Президент России Владимир Путин назвал Мордовию в числе регионов, где достаточно хорошо продвигается решение демографических проблем. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:13:00+03:00
2025-06-06T18:13:00+03:00
2025-06-06T18:13:00+03:00
политика
россия
владимир путин
демография
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Мордовию в числе регионов, где достаточно хорошо продвигается решение демографических проблем. "Мы вчера с (вице-премьером) Татьяной Алексеевной (Голиковой - ред.) вечером обсуждали все эти вопросы, и она назвала мне некоторые регионы, где проблемы есть и решаются так вяло, прямо скажем. А есть и те, где работа двигается и с достаточно хорошим результатом. Один из таких регионов - это Мордовия", - сказал Путин в пятницу на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20250504/putin-2014878997.html
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политика, россия, владимир путин, демография
Политика, Россия, Владимир Путин, Демография
Путин отметил успех Мордовии в решении демографических проблем
Путин назвал Мордовию в числе регионов, где хорошо решают проблемы демографии