https://ria.ru/20250606/putin-2021399177.html

Путин оценил темпы регулирования использования космического пространства

Путин оценил темпы регулирования использования космического пространства - РИА Новости, 06.06.2025

Путин оценил темпы регулирования использования космического пространства

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам указал на недостаточные темпы работы по регулированию использования... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T17:52:00+03:00

2025-06-06T17:52:00+03:00

2025-06-06T17:52:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам указал на недостаточные темпы работы по регулированию использования воздушного и околоземного космического пространства. "Уважаемые коллеги, сейчас Антон Андреевич (Алиханов - ред) сказал, что работа идет. Да, действительно, она идет. Медленно!" - заявил глава государства. Он напомнил, что этот вопрос обсуждался еще в феврале 2025 года в Тольятти. "Мы говорим о том, что единое правовое регулирование использования воздушного и околоземного космического пространства - оно пока не заработало, его нет. А мы тогда, еще четыре месяца назад, сказали, что оно должно быть создано", - подчеркнул президент. Путин заявил, что регулирование необходимо для обеспечения безопасности полетов беспилотных летательных аппаратов и пилотируемых воздушных судов, подчеркнув, что это "принципиальные вещи". Глава государства добавил, что понимает сложности такой работы, особенно в условиях СВО, но также отметил необходимость создания нормативной базы.

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космос - риа наука, россия, тольятти, владимир путин