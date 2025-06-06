https://ria.ru/20250606/putin-2021398704.html

Путин поручил продолжить работу по реализации нацпроектов

Путин поручил продолжить работу по реализации нацпроектов - РИА Новости, 06.06.2025

Путин поручил продолжить работу по реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию призвал продолжить напряженную работу по реализации национальных проектов с... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T17:50:00+03:00

2025-06-06T17:50:00+03:00

2025-06-06T17:50:00+03:00

россия

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799160_0:0:3744:2106_1920x0_80_0_0_c32eb59957435597e69e0612d8596508.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию призвал продолжить напряженную работу по реализации национальных проектов с учетом прозвучавших в ходе встречи замечаний. "Давайте будем работать дальше так же напряженно, как это было до сих пор, с учетом тех замечаний, которые были сделаны. Я прошу и правительство, и администрацию президента все проанализировать и, наверное, будет правильно, если мы оформим это в виде каких-то поручений, чтобы ничего из того, что мы сегодня обсуждали, не забылось", - сказал Путин, завершая заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20250606/putin-2021356128.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, политика