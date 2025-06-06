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Путин поручил продолжить работу по реализации нацпроектов - РИА Новости, 06.06.2025
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17:50 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/putin-2021398704.html
Путин поручил продолжить работу по реализации нацпроектов
Путин поручил продолжить работу по реализации нацпроектов - РИА Новости, 06.06.2025
Путин поручил продолжить работу по реализации нацпроектов
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию призвал продолжить напряженную работу по реализации национальных проектов с... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:50:00+03:00
2025-06-06T17:50:00+03:00
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию призвал продолжить напряженную работу по реализации национальных проектов с учетом прозвучавших в ходе встречи замечаний. "Давайте будем работать дальше так же напряженно, как это было до сих пор, с учетом тех замечаний, которые были сделаны. Я прошу и правительство, и администрацию президента все проанализировать и, наверное, будет правильно, если мы оформим это в виде каких-то поручений, чтобы ничего из того, что мы сегодня обсуждали, не забылось", - сказал Путин, завершая заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20250606/putin-2021356128.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин поручил продолжить работу по реализации нацпроектов

Путин поручил продолжить напряженную работу по реализации нацпроектов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию призвал продолжить напряженную работу по реализации национальных проектов с учетом прозвучавших в ходе встречи замечаний.
"Давайте будем работать дальше так же напряженно, как это было до сих пор, с учетом тех замечаний, которые были сделаны. Я прошу и правительство, и администрацию президента все проанализировать и, наверное, будет правильно, если мы оформим это в виде каких-то поручений, чтобы ничего из того, что мы сегодня обсуждали, не забылось", - сказал Путин, завершая заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Вчера, 16:08
 
РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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