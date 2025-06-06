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Путин заявил о медленной работе над нормативной базой в части БПЛА - РИА Новости, 06.06.2025
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17:43 06.06.2025 (обновлено: 17:57 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/putin-2021396394.html
Путин заявил о медленной работе над нормативной базой в части БПЛА
Путин заявил о медленной работе над нормативной базой в части БПЛА - РИА Новости, 06.06.2025
Путин заявил о медленной работе над нормативной базой в части БПЛА
Работа над нормативной базой в части использования беспилотных авиасистем идет медленно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:43:00+03:00
2025-06-06T17:57:00+03:00
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Работа над нормативной базой в части использования беспилотных авиасистем идет медленно, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас Антон Андреевич (Алиханов, глава Минпромторга РФ - ред.) сказал, что работа идет. Да, действительно она идет. Медленно!.. Касается единой системы идентификации беспилотных воздушных судов: говорили и договаривались установить новый класс воздушного пространства Российской Федерации... Работа идет, работа идет, она когда закончится?.. Такая вещь имеет прямое практическое значение, а мы сейчас сокращаем, например, госзаказ для гражданского беспилотия, причем в разы... Без нормативной базы двигаться будет невозможно", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250606/putin-2021366753.html
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Путин: работа над нормативной базой в части использования беспилотных авиасистем идет медленно
Работа над нормативной базой в части использования беспилотных авиасистем идет медленно, заявил Путин на совете по стратегическому развитию.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин заявил о медленной работе над нормативной базой в части БПЛА

Путин: работа над нормативной базой в части использования БПЛА идет медленно

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Работа над нормативной базой в части использования беспилотных авиасистем идет медленно, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас Антон Андреевич (Алиханов, глава Минпромторга РФ - ред.) сказал, что работа идет. Да, действительно она идет. Медленно!.. Касается единой системы идентификации беспилотных воздушных судов: говорили и договаривались установить новый класс воздушного пространства Российской Федерации... Работа идет, работа идет, она когда закончится?.. Такая вещь имеет прямое практическое значение, а мы сейчас сокращаем, например, госзаказ для гражданского беспилотия, причем в разы... Без нормативной базы двигаться будет невозможно", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.
Путин о прогрессе российских конструкторов в сфере беспилотных систем - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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