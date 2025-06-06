https://ria.ru/20250606/putin-2021396394.html

Путин заявил о медленной работе над нормативной базой в части БПЛА

Путин заявил о медленной работе над нормативной базой в части БПЛА - РИА Новости, 06.06.2025

Путин заявил о медленной работе над нормативной базой в части БПЛА

Работа над нормативной базой в части использования беспилотных авиасистем идет медленно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T17:43:00+03:00

2025-06-06T17:43:00+03:00

2025-06-06T17:57:00+03:00

владимир путин

россия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Работа над нормативной базой в части использования беспилотных авиасистем идет медленно, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас Антон Андреевич (Алиханов, глава Минпромторга РФ - ред.) сказал, что работа идет. Да, действительно она идет. Медленно!.. Касается единой системы идентификации беспилотных воздушных судов: говорили и договаривались установить новый класс воздушного пространства Российской Федерации... Работа идет, работа идет, она когда закончится?.. Такая вещь имеет прямое практическое значение, а мы сейчас сокращаем, например, госзаказ для гражданского беспилотия, причем в разы... Без нормативной базы двигаться будет невозможно", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250606/putin-2021366753.html

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Путин: работа над нормативной базой в части использования беспилотных авиасистем идет медленно Работа над нормативной базой в части использования беспилотных авиасистем идет медленно, заявил Путин на совете по стратегическому развитию. 2025-06-06T17:43 true PT0M48S

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владимир путин, россия