https://ria.ru/20250606/putin-2021396394.html
Путин заявил о медленной работе над нормативной базой в части БПЛА
Путин заявил о медленной работе над нормативной базой в части БПЛА - РИА Новости, 06.06.2025
Путин заявил о медленной работе над нормативной базой в части БПЛА
Работа над нормативной базой в части использования беспилотных авиасистем идет медленно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:43:00+03:00
2025-06-06T17:43:00+03:00
2025-06-06T17:57:00+03:00
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021394286_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_372b7b3c99d196a657ec2a3ed2357b0e.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Работа над нормативной базой в части использования беспилотных авиасистем идет медленно, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас Антон Андреевич (Алиханов, глава Минпромторга РФ - ред.) сказал, что работа идет. Да, действительно она идет. Медленно!.. Касается единой системы идентификации беспилотных воздушных судов: говорили и договаривались установить новый класс воздушного пространства Российской Федерации... Работа идет, работа идет, она когда закончится?.. Такая вещь имеет прямое практическое значение, а мы сейчас сокращаем, например, госзаказ для гражданского беспилотия, причем в разы... Без нормативной базы двигаться будет невозможно", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250606/putin-2021366753.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021394286_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_39d7d368bced480a32ca1c02b371f15a.jpg
Путин: работа над нормативной базой в части использования беспилотных авиасистем идет медленно
Работа над нормативной базой в части использования беспилотных авиасистем идет медленно, заявил Путин на совете по стратегическому развитию.
2025-06-06T17:43
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Путин заявил о медленной работе над нормативной базой в части БПЛА
Путин: работа над нормативной базой в части использования БПЛА идет медленно