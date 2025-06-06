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Путин дал поручение Мантурову по нацпроекту по биоэкономике
Путин дал поручение Мантурову по нацпроекту по биоэкономике - РИА Новости, 06.06.2025
Путин дал поручение Мантурову по нацпроекту по биоэкономике
Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Дениса Мантурова быть внимательнее с финансированием национального проекта по биоэкономике. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:36:00+03:00
2025-06-06T17:36:00+03:00
2025-06-06T17:36:00+03:00
россия
владимир путин
денис мантуров
экономика
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Дениса Мантурова быть внимательнее с финансированием национального проекта по биоэкономике. "Прошу вас просто повнимательнее (быть - ред.). Вы сказали - готов перечень мероприятий, вот, я записал. Не может быть готов окончательный перечень мероприятий без обеспечения финансированием. И приоритет невозможно определить… Пожалуйста, да, повнимательнее", - сказал Путин Мантурову на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Мантуров отметил, что без предварительной подготовки перечня реализация национального проекта затянулась бы еще на год.
https://ria.ru/20250416/mishustin-2011512351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, денис мантуров, экономика
Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров, Экономика
Путин дал поручение Мантурову по нацпроекту по биоэкономике
Путин попросил Мантурова отнестись внимательнее к нацпроекту по биоэкономике