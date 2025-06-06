https://ria.ru/20250606/putin-2021395030.html

Путин дал поручение Мантурову по нацпроекту по биоэкономике

Путин дал поручение Мантурову по нацпроекту по биоэкономике - РИА Новости, 06.06.2025

Путин дал поручение Мантурову по нацпроекту по биоэкономике

Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Дениса Мантурова быть внимательнее с финансированием национального проекта по биоэкономике. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T17:36:00+03:00

2025-06-06T17:36:00+03:00

2025-06-06T17:36:00+03:00

россия

владимир путин

денис мантуров

экономика

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Дениса Мантурова быть внимательнее с финансированием национального проекта по биоэкономике. "Прошу вас просто повнимательнее (быть - ред.). Вы сказали - готов перечень мероприятий, вот, я записал. Не может быть готов окончательный перечень мероприятий без обеспечения финансированием. И приоритет невозможно определить… Пожалуйста, да, повнимательнее", - сказал Путин Мантурову на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Мантуров отметил, что без предварительной подготовки перечня реализация национального проекта затянулась бы еще на год.

https://ria.ru/20250416/mishustin-2011512351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, денис мантуров, экономика