https://ria.ru/20250606/putin-2021394466.html

Путин обратил внимание на интерес к российским беспилотникам в мире

Путин обратил внимание на интерес к российским беспилотникам в мире - РИА Новости, 06.06.2025

Путин обратил внимание на интерес к российским беспилотникам в мире

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на огромный интерес к экспорту российских гражданских и боевых беспилотников в мире. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T17:35:00+03:00

2025-06-06T17:35:00+03:00

2025-06-06T17:35:00+03:00

россия

владимир путин

технологии

беспилотники

беспилотные авиационные системы (бас)

беспилотный летательный аппарат (бла)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019171824_0:16:3220:1827_1920x0_80_0_0_c933b50e17ecdf711a879b7d2743804d.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на огромный интерес к экспорту российских гражданских и боевых беспилотников в мире. "На экспорт надо обратить внимание - огромный интерес, просто огромный интерес к нашим беспилотным системам со стороны многих участников внешней экономической деятельности в мире. И гражданских, и боевых, конечно, беспилотных аппаратов", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20250606/drones-2021107784.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, технологии, беспилотники, беспилотные авиационные системы (бас), беспилотный летательный аппарат (бла)