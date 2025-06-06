https://ria.ru/20250606/putin-2021394466.html
Путин обратил внимание на интерес к российским беспилотникам в мире
Путин обратил внимание на интерес к российским беспилотникам в мире - РИА Новости, 06.06.2025
Путин обратил внимание на интерес к российским беспилотникам в мире
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на огромный интерес к экспорту российских гражданских и боевых беспилотников в мире. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:35:00+03:00
2025-06-06T17:35:00+03:00
2025-06-06T17:35:00+03:00
россия
владимир путин
технологии
беспилотники
беспилотные авиационные системы (бас)
беспилотный летательный аппарат (бла)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на огромный интерес к экспорту российских гражданских и боевых беспилотников в мире. "На экспорт надо обратить внимание - огромный интерес, просто огромный интерес к нашим беспилотным системам со стороны многих участников внешней экономической деятельности в мире. И гражданских, и боевых, конечно, беспилотных аппаратов", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20250606/drones-2021107784.html
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россия, владимир путин, технологии, беспилотники, беспилотные авиационные системы (бас), беспилотный летательный аппарат (бла)
Россия, Владимир Путин, Технологии, Беспилотники, Беспилотные авиационные системы (БАС), Беспилотный летательный аппарат (БЛА)
Путин обратил внимание на интерес к российским беспилотникам в мире
Путин обратил внимание на интерес к российским гражданским и БПЛА в мире