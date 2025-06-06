https://ria.ru/20250606/putin-2021390641.html
Путин провел разговор с главой госкорпорации "Роскосмос" утром в пятницу
Путин провел разговор с главой госкорпорации "Роскосмос" утром в пятницу - РИА Новости, 06.06.2025
Путин провел разговор с главой госкорпорации "Роскосмос" утром в пятницу
Президент России Владимир Путин сообщил, что утром в пятницу разговаривал с гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:24:00+03:00
2025-06-06T17:24:00+03:00
2025-06-06T17:24:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что утром в пятницу разговаривал с гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым. "Мы сегодня с утра разговаривали с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Бакановым Дмитрием Владимировичем", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250528/bakanov-2019530734.html
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россия, владимир путин, роскосмос, космос, политика
Россия, Владимир Путин, Роскосмос, Космос, Политика
Путин провел разговор с главой госкорпорации "Роскосмос" утром в пятницу
Путин провел разговор с главой корпорации "Роскосмос" Бакановым утром в пятницу