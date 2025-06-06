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Путин поручил правительству держать на контроле внедрение новых технологий - РИА Новости, 06.06.2025
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16:29 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/putin-2021366173.html
Путин поручил правительству держать на контроле внедрение новых технологий
Путин поручил правительству держать на контроле внедрение новых технологий - РИА Новости, 06.06.2025
Путин поручил правительству держать на контроле внедрение новых технологий
Президент России Владимир Путин поручил членам кабинета министров держать на личном контроле вопрос внедрения новых технологий по профильным направлениям. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:29:00+03:00
2025-06-06T16:29:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил членам кабинета министров держать на личном контроле вопрос внедрения новых технологий по профильным направлениям. "Прошу всех коллег в правительстве держать на личном контроле вопрос внедрения новых технологий по своим сферам ответственности. Здесь ключевая задача - гибко настраивать регуляторику, заострять ее на экспериментах, на обкатке и внедрении перспективных технологий", - сказал Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250606/putin-2021357738.html
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технологии, россия, владимир путин, правительство рф
Технологии, Россия, Владимир Путин, Правительство РФ
Путин поручил правительству держать на контроле внедрение новых технологий

Путин поручил членам правительства РФ контролировать внедрение новых технологий

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил членам кабинета министров держать на личном контроле вопрос внедрения новых технологий по профильным направлениям.
"Прошу всех коллег в правительстве держать на личном контроле вопрос внедрения новых технологий по своим сферам ответственности. Здесь ключевая задача - гибко настраивать регуляторику, заострять ее на экспериментах, на обкатке и внедрении перспективных технологий", - сказал Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Путин призвал находить применение для новых технологий
Вчера, 16:12
 
ТехнологииРоссияВладимир ПутинПравительство РФ
 
 
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