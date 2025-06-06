https://ria.ru/20250606/putin-2021366173.html
Путин поручил правительству держать на контроле внедрение новых технологий
Путин поручил правительству держать на контроле внедрение новых технологий - РИА Новости, 06.06.2025
Путин поручил правительству держать на контроле внедрение новых технологий
Президент России Владимир Путин поручил членам кабинета министров держать на личном контроле вопрос внедрения новых технологий по профильным направлениям. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:29:00+03:00
2025-06-06T16:29:00+03:00
2025-06-06T16:29:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил членам кабинета министров держать на личном контроле вопрос внедрения новых технологий по профильным направлениям. "Прошу всех коллег в правительстве держать на личном контроле вопрос внедрения новых технологий по своим сферам ответственности. Здесь ключевая задача - гибко настраивать регуляторику, заострять ее на экспериментах, на обкатке и внедрении перспективных технологий", - сказал Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250606/putin-2021357738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин, правительство рф
Технологии, Россия, Владимир Путин, Правительство РФ
Путин поручил правительству держать на контроле внедрение новых технологий
Путин поручил членам правительства РФ контролировать внедрение новых технологий