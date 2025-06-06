https://ria.ru/20250606/putin-2021366173.html

Путин поручил правительству держать на контроле внедрение новых технологий

Путин поручил правительству держать на контроле внедрение новых технологий - РИА Новости, 06.06.2025

Путин поручил правительству держать на контроле внедрение новых технологий

Президент России Владимир Путин поручил членам кабинета министров держать на личном контроле вопрос внедрения новых технологий по профильным направлениям. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:29:00+03:00

2025-06-06T16:29:00+03:00

2025-06-06T16:29:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил членам кабинета министров держать на личном контроле вопрос внедрения новых технологий по профильным направлениям. "Прошу всех коллег в правительстве держать на личном контроле вопрос внедрения новых технологий по своим сферам ответственности. Здесь ключевая задача - гибко настраивать регуляторику, заострять ее на экспериментах, на обкатке и внедрении перспективных технологий", - сказал Путин во время совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250606/putin-2021357738.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, владимир путин, правительство рф