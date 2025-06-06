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Путин рассказал об увеличении доли семей, получающих меры господдержки
Путин рассказал об увеличении доли семей, получающих меры господдержки - РИА Новости, 06.06.2025
Путин рассказал об увеличении доли семей, получающих меры господдержки
Президент РФ Владимир Путин заявил, что доля российских семей, которые получают меры поддержки от государства на детей проактивно, вплотную приблизилась к 100... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:25:00+03:00
2025-06-06T16:25:00+03:00
2025-06-06T16:25:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что доля российских семей, которые получают меры поддержки от государства на детей проактивно, вплотную приблизилась к 100 процентам. "Доли семей, которые получают меры поддержки на детей, что называется, проактивно, то есть без заполнения заявлений, подачи обращений и так далее, так вот эта доля уже вплотную приблизилась к 100%. Хотя даже на 2030 год ориентир был немного скромнее", - сказал глава государства в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции. Путин подчеркнул, что с одной стороны, такие результаты радуют, вызывают гордость за специалистов, трудовые коллективы, которые вносят вклад в эту работу, но с другой стороны, "уже сейчас нужно ставить новые цели", объективно оценивая возможности, "но при этом понимая, что мы можем достигать большего".
https://ria.ru/20250529/putin-2019813484.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал об увеличении доли семей, получающих меры господдержки
Путин: доля семей, получающих государственную поддержку, приблизилась к 100%