https://ria.ru/20250606/putin-2021363484.html
Россия гордится достижениями в космосе, заявил Путин
Россия гордится достижениями в космосе, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2025
Россия гордится достижениями в космосе, заявил Путин
Россия гордится уникальными достижениями в космосе и будет формировать долгосрочные планы в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:21:00+03:00
2025-06-06T16:21:00+03:00
2025-06-06T16:21:00+03:00
наука
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия гордится уникальными достижениями в космосе и будет формировать долгосрочные планы в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы гордимся уникальными достижениями советских и российских ученых и космонавтов - всех специалистов космической отрасли. Обязательно будем формировать смелые долгосрочные планы, задавать горизонт комплексного развития для уверенной работы ракетостроителей, разработчиков космических аппаратов, а также их коллег из смежных секторов", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20250606/putin-2021362862.html
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россия, владимир путин
Наука, Россия, Владимир Путин
Россия гордится достижениями в космосе, заявил Путин
Путин: РФ гордится достижениями в космосе и будет формировать планы в этой сфере