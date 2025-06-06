https://ria.ru/20250606/putin-2021360694.html
Путин сообщил о готовности нацпроекта "Космос"
Путин сообщил о готовности нацпроекта "Космос" - РИА Новости, 06.06.2025
Путин сообщил о готовности нацпроекта "Космос"
Профильный космический нацпроект подготовлен, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:16:00+03:00
2025-06-06T16:16:00+03:00
2025-06-06T16:24:00+03:00
владимир путин
россия
космос - риа наука
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Профильный космический нацпроект подготовлен, сообщил президент России Владимир Путин."Профильный космический нацпроект подготовлен, его рассмотрение также входит в нашу повестку", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20250606/putin-2021363484.html
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Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент подчеркнул, что новые нацпроекты – это базовые инструменты формирования будущего России.
И заявил, что с точки зрения амбициозности целей в этих проектах важно не снижать планку.
2025-06-06T16:16
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владимир путин, россия, космос - риа наука
Владимир Путин, Россия, Космос - РИА Наука
Путин сообщил о готовности нацпроекта "Космос"
Путин рассказал о подготовке профильного космического нацпроекта