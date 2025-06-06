https://ria.ru/20250606/putin-2021360694.html

Путин сообщил о готовности нацпроекта "Космос"

Путин сообщил о готовности нацпроекта "Космос" - РИА Новости, 06.06.2025

Путин сообщил о готовности нацпроекта "Космос"

Профильный космический нацпроект подготовлен, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:16:00+03:00

2025-06-06T16:16:00+03:00

2025-06-06T16:24:00+03:00

владимир путин

россия

космос - риа наука

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Профильный космический нацпроект подготовлен, сообщил президент России Владимир Путин."Профильный космический нацпроект подготовлен, его рассмотрение также входит в нашу повестку", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20250606/putin-2021363484.html

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Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент подчеркнул, что новые нацпроекты – это базовые инструменты формирования будущего России. И заявил, что с точки зрения амбициозности целей в этих проектах важно не снижать планку. 2025-06-06T16:16 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, россия, космос - риа наука