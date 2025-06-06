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Путин сообщил о прогрессе России в сфере беспилотных систем - РИА Новости, 06.06.2025
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16:14 06.06.2025 (обновлено: 16:21 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/putin-2021359669.html
Путин сообщил о прогрессе России в сфере беспилотных систем
Путин сообщил о прогрессе России в сфере беспилотных систем - РИА Новости, 06.06.2025
Путин сообщил о прогрессе России в сфере беспилотных систем
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские конструкторы добились заметного прогресса в сфере беспилотных систем. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:14:00+03:00
2025-06-06T16:21:00+03:00
владимир путин
россия
москва
технологии
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские конструкторы добились заметного прогресса в сфере беспилотных систем."За последние годы наши инженеры, конструкторы добились заметного прогресса - отечественные прототипы и серийные образцы беспилотников были недавно представлены на выставке в Москве, а с ними, в том числе, знакомились и зарубежные лидеры, посетившие Россию в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин на заседании Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
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353
60
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Путин о прогрессе российских конструкторов в сфере беспилотных систем
Путин сообщил, что российские конструкторы добились заметного прогресса в сфере беспилотных систем. Сейчас, по словам президента, отечественные беспилотники - самые передовые в отдельных сегментах.
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владимир путин, россия, москва, технологии
Владимир Путин, Россия, Москва, Технологии
Путин сообщил о прогрессе России в сфере беспилотных систем

Путин: конструкторы РФ добились заметного прогресса в сфере беспилотных систем

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские конструкторы добились заметного прогресса в сфере беспилотных систем.
"За последние годы наши инженеры, конструкторы добились заметного прогресса - отечественные прототипы и серийные образцы беспилотников были недавно представлены на выставке в Москве, а с ними, в том числе, знакомились и зарубежные лидеры, посетившие Россию в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин на заседании Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Владимир ПутинРоссияМоскваТехнологии
 
 
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