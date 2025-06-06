https://ria.ru/20250606/putin-2021359669.html

Путин сообщил о прогрессе России в сфере беспилотных систем

Путин сообщил о прогрессе России в сфере беспилотных систем - РИА Новости, 06.06.2025

Путин сообщил о прогрессе России в сфере беспилотных систем

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские конструкторы добились заметного прогресса в сфере беспилотных систем. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:14:00+03:00

2025-06-06T16:14:00+03:00

2025-06-06T16:21:00+03:00

владимир путин

россия

москва

технологии

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские конструкторы добились заметного прогресса в сфере беспилотных систем."За последние годы наши инженеры, конструкторы добились заметного прогресса - отечественные прототипы и серийные образцы беспилотников были недавно представлены на выставке в Москве, а с ними, в том числе, знакомились и зарубежные лидеры, посетившие Россию в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин на заседании Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20250128/putin-1996010811.html

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Путин о прогрессе российских конструкторов в сфере беспилотных систем Путин сообщил, что российские конструкторы добились заметного прогресса в сфере беспилотных систем. Сейчас, по словам президента, отечественные беспилотники - самые передовые в отдельных сегментах. 2025-06-06T16:14 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, россия, москва, технологии