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Путин назвал важной поддержку нацпроектов на начальных этапах - РИА Новости, 06.06.2025
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16:14 06.06.2025 (обновлено: 16:19 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/putin-2021359562.html
Путин назвал важной поддержку нацпроектов на начальных этапах
Путин назвал важной поддержку нацпроектов на начальных этапах - РИА Новости, 06.06.2025
Путин назвал важной поддержку нацпроектов на начальных этапах
На начальном этапе реализации национальных проектов важно полностью обеспечить их нормативно-правовую базу, утвердить финансирование, заявил президент России... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:14:00+03:00
2025-06-06T16:19:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На начальном этапе реализации национальных проектов важно полностью обеспечить их нормативно-правовую базу, утвердить финансирование, заявил президент России Владимир Путин."Отмечу, что сейчас, на начальном этапе важно полностью обеспечить нормативно-правовую базу нацпроектов, создать рамки работы, понятные для всех участников - прежде всего для регионов, муниципалитетов, подрядчиков, исполнителей на местах. И, конечно, нужно обеспечить их четким, ритмичным финансированием. От того, как решаются эти вопросы, зависит темп и качество нацпроекта", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20250606/putin-2021356040.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин назвал важной поддержку нацпроектов на начальных этапах

Путин: в начале реализации нацпроектов важно обеспечить поддержку

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На начальном этапе реализации национальных проектов важно полностью обеспечить их нормативно-правовую базу, утвердить финансирование, заявил президент России Владимир Путин.
"Отмечу, что сейчас, на начальном этапе важно полностью обеспечить нормативно-правовую базу нацпроектов, создать рамки работы, понятные для всех участников - прежде всего для регионов, муниципалитетов, подрядчиков, исполнителей на местах. И, конечно, нужно обеспечить их четким, ритмичным финансированием. От того, как решаются эти вопросы, зависит темп и качество нацпроекта", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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