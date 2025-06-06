https://ria.ru/20250606/putin-2021357738.html
Путин призвал находить применение для новых технологий
Путин призвал находить применение для новых технологий - РИА Новости, 06.06.2025
Путин призвал находить применение для новых технологий
Президент РФ Владимир Путин призвал находить широкое применение для новых технологических решений в России и отметил, что их нельзя готовить "в стол". РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:12:00+03:00
2025-06-06T16:12:00+03:00
2025-06-06T16:27:00+03:00
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал находить широкое применение для новых технологических решений в России и отметил, что их нельзя готовить "в стол"."Новые технологические решения нельзя готовить, что называется, "в стол" - это мы тоже хорошо с вами знаем и много раз об этом говорили. Они должны находить широкое применение, тиражироваться во всех сферах", - сказал президент на совете по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме ВКС.Путин подчеркнул, что главное - чтобы их использование приводило к повышению конкурентноспособности российских товаров и услуг, отечественной экономики в целом и помогало делать жизнь граждан РФ удобнее и комфортнее.
https://ria.ru/20250606/liderstvo-2021362320.html
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россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин призвал находить применение для новых технологий
Путин: нужно находить применение для новых технологий, а не создавать их в стол