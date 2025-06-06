https://ria.ru/20250606/putin-2021356128.html

Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам - РИА Новости, 06.06.2025

Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент отметил успехи реализации прошлых инициатив и обозначил цели на... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:08:00+03:00

2025-06-06T16:08:00+03:00

2025-06-06T19:57:00+03:00

общество

владимир путин

россия

арктика

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент отметил успехи реализации прошлых инициатив и обозначил цели на будущее.Основные заявления — в материале РИА Новости. О национальных проектах"Некоторые показатели, намеченные на 2030-й, уже достигнуты в первом квартале текущего года. Так, до нового исторического минимума снизилась младенческая смертность. Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных".О новых технологических решениях"Главное, чтобы их использование приводило к повышению конкурентоспособности российских товаров и услуг, отечественной экономики в целом и помогало делать жизнь граждан удобнее и комфортнее".Об отечественных беспилотных системах"Просто огромный интерес к нашим беспилотным системам со стороны многих участников внешней экономической деятельности в мире. И гражданских, и боевых, конечно, беспилотных аппаратов"."Сейчас Антон Андреевич (Алиханов, глава Минпромторга. — Прим. ред.) сказал, что работа идет. Да, действительно, она идет. Медленно! <...> Касается единой системы идентификации беспилотных воздушных судов: говорили и договаривались установить новый класс воздушного пространства Российской Федерации. <...> Работа идет, работа идет. Она когда закончится? <...> Такая вещь имеет прямое практическое значение".О космической сфереО развитии Арктики"Он должен поэтапно выйти на уровень не менее пяти процентов от расходов соответствующих госпрограмм в ближайшие шесть лет. Это не потребует дополнительного финансирования в целом. <...> В ближайшее время правительство должно утвердить долгосрочные планы развития 16 опорных городов Арктики".

https://ria.ru/20250529/putin-2019813484.html

https://ria.ru/20250517/arktika-2017583927.html

россия

арктика

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Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент подчеркнул, что новые нацпроекты – это базовые инструменты формирования будущего России. И заявил, что с точки зрения амбициозности целей в этих проектах важно не снижать планку. 2025-06-06T16:08 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

общество, владимир путин, россия, арктика