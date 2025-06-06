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Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам - РИА Новости, 06.06.2025
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16:08 06.06.2025 (обновлено: 19:57 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/putin-2021356128.html
Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам - РИА Новости, 06.06.2025
Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент отметил успехи реализации прошлых инициатив и обозначил цели на... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:08:00+03:00
2025-06-06T19:57:00+03:00
общество
владимир путин
россия
арктика
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент отметил успехи реализации прошлых инициатив и обозначил цели на будущее.Основные заявления — в материале РИА Новости. О национальных проектах&quot;Некоторые показатели, намеченные на 2030-й, уже достигнуты в первом квартале текущего года. Так, до нового исторического минимума снизилась младенческая смертность. Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных&quot;.О новых технологических решениях&quot;Главное, чтобы их использование приводило к повышению конкурентоспособности российских товаров и услуг, отечественной экономики в целом и помогало делать жизнь граждан удобнее и комфортнее&quot;.Об отечественных беспилотных системах&quot;Просто огромный интерес к нашим беспилотным системам со стороны многих участников внешней экономической деятельности в мире. И гражданских, и боевых, конечно, беспилотных аппаратов&quot;.&quot;Сейчас Антон Андреевич (Алиханов, глава Минпромторга. — Прим. ред.) сказал, что работа идет. Да, действительно, она идет. Медленно! &lt;...&gt; Касается единой системы идентификации беспилотных воздушных судов: говорили и договаривались установить новый класс воздушного пространства Российской Федерации. &lt;...&gt; Работа идет, работа идет. Она когда закончится? &lt;...&gt; Такая вещь имеет прямое практическое значение&quot;.О космической сфереО развитии Арктики&quot;Он должен поэтапно выйти на уровень не менее пяти процентов от расходов соответствующих госпрограмм в ближайшие шесть лет. Это не потребует дополнительного финансирования в целом. &lt;...&gt; В ближайшее время правительство должно утвердить долгосрочные планы развития 16 опорных городов Арктики&quot;.
https://ria.ru/20250529/putin-2019813484.html
https://ria.ru/20250517/arktika-2017583927.html
россия
арктика
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60
353
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Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент подчеркнул, что новые нацпроекты – это базовые инструменты формирования будущего России. И заявил, что с точки зрения амбициозности целей в этих проектах важно не снижать планку.
2025-06-06T16:08
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PT0M30S
Путин: текущий год является во многом определяющим для технологического развития России
Путин: текущий год является во многом определяющим для технологического развития России
2025-06-06T16:08
true
PT0M54S
Путин о прогрессе российских конструкторов в сфере беспилотных систем
Путин сообщил, что российские конструкторы добились заметного прогресса в сфере беспилотных систем. Сейчас, по словам президента, отечественные беспилотники - самые передовые в отдельных сегментах.
2025-06-06T16:08
true
PT0M50S
Путин: работа над нормативной базой в части использования беспилотных авиасистем идет медленно
Работа над нормативной базой в части использования беспилотных авиасистем идет медленно, заявил Путин на совете по стратегическому развитию.
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общество, владимир путин, россия, арктика
Общество, Владимир Путин, Россия, Арктика

Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент отметил успехи реализации прошлых инициатив и обозначил цели на будущее.
Основные заявления — в материале РИА Новости.

О национальных проектах

  • Новые нацпроекты являются базовыми инструментами формирования будущего государства.
  • На начальном этапе их реализации необходимо полностью обеспечить нормативно-правовую базу, создать рамки работы, понятные для всех участников, утвердить финансирование.
  • Нельзя снижать планку до удобных, заведомо достижимых параметров, нужно ставить амбициозные, но при этом адекватные цели.
  • России удалось добиться заметных позитивных изменений по итогам выполнения прошлых нацпроектов:
«

"Некоторые показатели, намеченные на 2030-й, уже достигнуты в первом квартале текущего года. Так, до нового исторического минимума снизилась младенческая смертность. Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Доля семей, получающих меры поддержки на детей проактивно, то есть без заполнения заявлений, вплотную приблизилась к 100%.
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О новых технологических решениях

  • Профильные нацпроекты должны быть направлены на достижение технологического лидерства не по названию, а по сути.
  • Необходимо зафиксировать те сферы, где предстоит обеспечить настоящее глобальное технологическое лидерство и компаний, и научных центров.
  • Новые технологические решения нельзя готовить "в стол", они должны находить широкое применение, тиражироваться во всех сферах:
«

"Главное, чтобы их использование приводило к повышению конкурентоспособности российских товаров и услуг, отечественной экономики в целом и помогало делать жизнь граждан удобнее и комфортнее".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Президент поручил правительству держать на личном контроле вопрос внедрения новых технологий по своим сферам ответственности.

Об отечественных беспилотных системах

  • Российские конструкторы добились заметного прогресса в сфере беспилотных систем.
  • Отечественные разработки — самые передовые в мире в отдельных сегментах, иностранцы часто их копируют.
  • Глава государства обратил внимание на огромный интерес к экспорту российских гражданских и боевых беспилотников:
«

"Просто огромный интерес к нашим беспилотным системам со стороны многих участников внешней экономической деятельности в мире. И гражданских, и боевых, конечно, беспилотных аппаратов".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • При этом он указал, что работа над нормативной базой в части использования беспилотных авиасистем идет медленно:
«

"Сейчас Антон Андреевич (Алиханов, глава Минпромторга. — Прим. ред.) сказал, что работа идет. Да, действительно, она идет. Медленно! <...> Касается единой системы идентификации беспилотных воздушных судов: говорили и договаривались установить новый класс воздушного пространства Российской Федерации. <...> Работа идет, работа идет. Она когда закончится? <...> Такая вещь имеет прямое практическое значение".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России

О космической сфере

  • Страна гордится уникальными достижениями советских и российских специалистов космической отрасли и будет формировать долгосрочные планы в этой сфере.
  • Профильный нацпроект "Космос" уже готов.
  • Для привлечения негосударственного финансирования в космическую отрасль необходима соответствующая правовая база.
  • Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову проконтролировать ее подготовку.

О развитии Арктики

  • Путин назвал этот регион стратегически важным для России.
  • Он поддержал предложение о выделении отдельного лимита на реализацию мастер-планов в дальневосточных и арктических городах:
«

"Он должен поэтапно выйти на уровень не менее пяти процентов от расходов соответствующих госпрограмм в ближайшие шесть лет. Это не потребует дополнительного финансирования в целом. <...> В ближайшее время правительство должно утвердить долгосрочные планы развития 16 опорных городов Арктики".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
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ОбществоВладимир ПутинРоссияАрктика
 
 
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