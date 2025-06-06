Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
О национальных проектах
- Новые нацпроекты являются базовыми инструментами формирования будущего государства.
- На начальном этапе их реализации необходимо полностью обеспечить нормативно-правовую базу, создать рамки работы, понятные для всех участников, утвердить финансирование.
- Нельзя снижать планку до удобных, заведомо достижимых параметров, нужно ставить амбициозные, но при этом адекватные цели.
- России удалось добиться заметных позитивных изменений по итогам выполнения прошлых нацпроектов:
"Некоторые показатели, намеченные на 2030-й, уже достигнуты в первом квартале текущего года. Так, до нового исторического минимума снизилась младенческая смертность. Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных".
- Доля семей, получающих меры поддержки на детей проактивно, то есть без заполнения заявлений, вплотную приблизилась к 100%.
О новых технологических решениях
- Профильные нацпроекты должны быть направлены на достижение технологического лидерства не по названию, а по сути.
- Необходимо зафиксировать те сферы, где предстоит обеспечить настоящее глобальное технологическое лидерство и компаний, и научных центров.
- Новые технологические решения нельзя готовить "в стол", они должны находить широкое применение, тиражироваться во всех сферах:
"Главное, чтобы их использование приводило к повышению конкурентоспособности российских товаров и услуг, отечественной экономики в целом и помогало делать жизнь граждан удобнее и комфортнее".
- Президент поручил правительству держать на личном контроле вопрос внедрения новых технологий по своим сферам ответственности.
Об отечественных беспилотных системах
- Российские конструкторы добились заметного прогресса в сфере беспилотных систем.
- Отечественные разработки — самые передовые в мире в отдельных сегментах, иностранцы часто их копируют.
- Глава государства обратил внимание на огромный интерес к экспорту российских гражданских и боевых беспилотников:
"Просто огромный интерес к нашим беспилотным системам со стороны многих участников внешней экономической деятельности в мире. И гражданских, и боевых, конечно, беспилотных аппаратов".
- При этом он указал, что работа над нормативной базой в части использования беспилотных авиасистем идет медленно:
"Сейчас Антон Андреевич (Алиханов, глава Минпромторга. — Прим. ред.) сказал, что работа идет. Да, действительно, она идет. Медленно! <...> Касается единой системы идентификации беспилотных воздушных судов: говорили и договаривались установить новый класс воздушного пространства Российской Федерации. <...> Работа идет, работа идет. Она когда закончится? <...> Такая вещь имеет прямое практическое значение".
О космической сфере
- Страна гордится уникальными достижениями советских и российских специалистов космической отрасли и будет формировать долгосрочные планы в этой сфере.
- Профильный нацпроект "Космос" уже готов.
- Для привлечения негосударственного финансирования в космическую отрасль необходима соответствующая правовая база.
- Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову проконтролировать ее подготовку.
О развитии Арктики
- Путин назвал этот регион стратегически важным для России.
- Он поддержал предложение о выделении отдельного лимита на реализацию мастер-планов в дальневосточных и арктических городах:
"Он должен поэтапно выйти на уровень не менее пяти процентов от расходов соответствующих госпрограмм в ближайшие шесть лет. Это не потребует дополнительного финансирования в целом. <...> В ближайшее время правительство должно утвердить долгосрочные планы развития 16 опорных городов Арктики".