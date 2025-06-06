https://ria.ru/20250606/putin-2021356040.html

Путин оценил результаты выполненных нацпроектов

Путин оценил результаты выполненных нацпроектов - РИА Новости, 06.06.2025

Путин оценил результаты выполненных нацпроектов

России удалось добиться заметных позитивных изменений в жизни страны по итогам выполнения прошлых национальных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:08:00+03:00

2025-06-06T16:08:00+03:00

2025-06-06T16:18:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. России удалось добиться заметных позитивных изменений в жизни страны по итогам выполнения прошлых национальных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, большая системная работа в рамках нацпроектов ведется не с чистого листа: по итогам предыдущих нацпроектов даже с учетом непростых внешних условий нам удалось добиться заметных позитивных изменений в жизни страны, сделать многое для уверенного, поступательного развития экономики и социальной сферы, для повышения качества жизни российских семей", - сказал глава государства на совете по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме ВКС.

https://ria.ru/20250606/chernyshenko-2021287674.html

россия

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2025

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россия, владимир путин