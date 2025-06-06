https://ria.ru/20250606/putin-2021209045.html

Путин проведет заседание Совета по нацпроектам

Путин проведет заседание Совета по нацпроектам - РИА Новости, 06.06.2025

Путин проведет заседание Совета по нацпроектам

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное запуску новых нацпроектов,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T01:02:00+03:00

2025-06-06T01:02:00+03:00

2025-06-06T01:02:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное запуску новых нацпроектов, направленных на достижение целей развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. С докладом выступит премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, в ходе заседания первый вице-премьер Денис Мантуров расскажет об обеспечении технологического лидерства в сфере космоса и биоэкономики, вице-премьер Виталий Савельев - о ходе реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Космический нацпроект Одной из главных тем заседания Совета может стать презентованный ранее национальный проект по космосу. Как ранее сообщал руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, 20 мая нацпроект был поддержан правительством. Кроме того, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде, Баканов сообщал, что национальный проект по космосу предусматривает запуск 886 спутников широкополосного интернета "Рассвет" и 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли. Также, по его данным, Минфин России одобрил запрошенное финансирование нацпроекта по космосу в размере 4,5 триллиона рублей. Работа над проектом началась в октябре 2023 года после того, как на совещании по вопросам развития этой отрасли президент Путин поручил правительству РФ разработать нацпроект для развития отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов. Глава государства отмечал, что важнейшим направлением нацпроекта должны стать фундаментальные исследования дальнего космоса, по которым уже есть серьезные заделы и развернуты значимые программы. В составе нацпроекта "Космос" будет восемь федеральных проектов, в том числе касающиеся комплексного развития космических информационных технологий, космических сервисов и космической ядерной энергетики России. Однако, как указывал глава государства, нацпроект по космосу призван стать сквозным для всех нацпроектов технологического лидерства. По его словам, документ будет ускорять практическую реализацию многих принципиально новых технических решений, в том числе передачу информации с применением квантовых, фотонных технологий, двигать развитие робототехники, передовых материалов, микроэлектроники, био- и медицинских технологий в России. Кроме того, президент отмечал, что нацпроект в сфере космической отрасли должен способствовать развертыванию системы беспилотников в России, а сама ракетно-космическая отрасль РФ должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики и обеспечения технологического суверенитета. Биоэкономика Для достижения технологического лидерства в России идет работа и над новым национальным проектом, посвященным биоэкономике, который объединит передовые решения в сфере биотехнологий, возобновляемых биоресурсов, а также создания новых материалов. Как ранее сообщали в кабмине, в структуру нацпроекта "Биоэкономика" войдут три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики". Ключевой задачей нацпроекта были названы консолидация усилий, мощности и ресурсов, создание конкурентных предприятий, в том числе за счёт модернизации имеющихся, чтобы вернуть позиции одного из глобальных лидеров биотехнологического рынка. В феврале, выступая на Форуме будущих технологий, Путин заявлял о формировании принципиально нового явления, новой реальности, имея в виду биоэкономику. Глава государства отмечал, что с точки зрения качества глобального роста эта тема важнейшая и ключевая, и предлагал посвятить вопросам биоэкономики Форум будущих технологий в 2026 году. Беспилотные авиационные системыНациональный проект "Беспилотные авиационные системы" был запущен в России 1 января 2024 года. Однако после совещания по развитию беспилотных авиационных систем, которое состоялось в январе 2025 года, Путин дал ряд поручений по развитию этой сферы. В частности, глава государства поручил кардинально расширить использование беспилотных авиасистем в разных отраслях экономики, определить целевые показатели для достижения технологического лидерства в беспилотной авиации, а также повысить уровень локализации производства компонентов БПЛА. Кроме того, Путин отмечал, что в тех регионах, где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия, следует разрешить полёты дронов. Президент подчеркивал, что работа по открытию воздушного пространства для гражданских беспилотников должна вестись с соблюдением жёстких требований безопасности, но не путём повсеместных запретов и тотального бюрократического регулирования, а за счёт новых технологических решений. Также глава государства просил правительство организовать жёсткий мониторинг показателей национального проекта по развитию беспилотных авиасистем и в целом по всем направлениям, связанным со становлением этой новой отрасли.

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https://ria.ru/20250605/putin-2021181631.html

https://ria.ru/20250604/kosmos-2020884482.html

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Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, нижний новгород, владимир путин, дмитрий баканов, михаил мишустин, роскосмос