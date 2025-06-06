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Путин рассказал главе "Роскосмоса" о важности нормативных документов - РИА Новости, 06.06.2025
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Наука
 
17:36 06.06.2025 (обновлено: 17:38 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/putin--2021394870.html
Путин рассказал главе "Роскосмоса" о важности нормативных документов
Путин рассказал главе "Роскосмоса" о важности нормативных документов - РИА Новости, 06.06.2025
Путин рассказал главе "Роскосмоса" о важности нормативных документов
Президент РФ Владимир Путин объяснил главе "Роскосмоса" Дмитрию Баканову важность подготовки нормативной документации. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:36:00+03:00
2025-06-06T17:38:00+03:00
наука
россия
дмитрий баканов
владимир путин
роскосмос
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил главе "Роскосмоса" Дмитрию Баканову важность подготовки нормативной документации. Глава государства в пятницу проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Во время заседания президент предоставил слово Баканову, который рассказал о подготовке паспорта профильного космического нацпроекта. Президент поинтересовался, как идет создание нормативной базы для привлечения внебюджетного финансирования. "Когда это будет сделано-то? Пока нет у бизнеса понимания, как будут возвращаться вложенные деньги, никакого движения не будет. Только будет одно движение - в сторону Минфина с целью выбить из него дополнительные ресурсы", - сказал Путин. Баканов пообещал завершить работу по последнему акту к сентябрю. Путин объяснил Баканову, что важны требования со стороны правительства к участникам деятельности, которые должен готовить "Роскосмос". "Послушайте, Дмитрий Владимирович, договоренности - это хорошее дело, это начало пути. Но нужны нормативные документы. Надо их подготовить и внедрять в практическую жизнь экономическую", - объяснил президент. "Хорошо", - ответил Баканов.
https://ria.ru/20250606/roskosmos-2021267312.html
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россия, дмитрий баканов, владимир путин, роскосмос, министерство финансов рф (минфин россии)
Наука, Россия, Дмитрий Баканов, Владимир Путин, Роскосмос, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Путин рассказал главе "Роскосмоса" о важности нормативных документов

Путин призвал главу "Роскосмоса" Баканова подготовить нормативные документы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил главе "Роскосмоса" Дмитрию Баканову важность подготовки нормативной документации.
Глава государства в пятницу проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Во время заседания президент предоставил слово Баканову, который рассказал о подготовке паспорта профильного космического нацпроекта.
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Президент поинтересовался, как идет создание нормативной базы для привлечения внебюджетного финансирования.
"Когда это будет сделано-то? Пока нет у бизнеса понимания, как будут возвращаться вложенные деньги, никакого движения не будет. Только будет одно движение - в сторону Минфина с целью выбить из него дополнительные ресурсы", - сказал Путин.
Баканов пообещал завершить работу по последнему акту к сентябрю.
Путин объяснил Баканову, что важны требования со стороны правительства к участникам деятельности, которые должен готовить "Роскосмос".
"Послушайте, Дмитрий Владимирович, договоренности - это хорошее дело, это начало пути. Но нужны нормативные документы. Надо их подготовить и внедрять в практическую жизнь экономическую", - объяснил президент.
"Хорошо", - ответил Баканов.
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