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Путин оценил значение Арктики для России - РИА Новости, 06.06.2025
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16:37 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/putin--2021370218.html
Путин оценил значение Арктики для России
Путин оценил значение Арктики для России - РИА Новости, 06.06.2025
Путин оценил значение Арктики для России
Президент России Владимир Путин назвал Арктику стратегически важным регионом для РФ. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:37:00+03:00
2025-06-06T16:37:00+03:00
арктика
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Арктику стратегически важным регионом для РФ. "Считаю возможным поддержать предложение министерства финансов и поговорить о выделении специального отдельного лимита именно на реализацию мастер-планов в дальневосточных и арктических городах. Он должен поэтапно выйти на уровень не менее 5% от расходов соответствующих госпрограмм в ближайшие 6 лет. Это не потребует дополнительного финансирования в целом. Просто нужно по программам посмотреть и нацелить их на развитие именно этого региона, стратегически важного для России", - сказал глава государства в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250605/arktika-2021108953.html
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арктика, россия, владимир путин, общество
Арктика, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин оценил значение Арктики для России

Путин назвал Арктику стратегически важным регионом для РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Арктику стратегически важным регионом для РФ.
"Считаю возможным поддержать предложение министерства финансов и поговорить о выделении специального отдельного лимита именно на реализацию мастер-планов в дальневосточных и арктических городах. Он должен поэтапно выйти на уровень не менее 5% от расходов соответствующих госпрограмм в ближайшие 6 лет. Это не потребует дополнительного финансирования в целом. Просто нужно по программам посмотреть и нацелить их на развитие именно этого региона, стратегически важного для России", - сказал глава государства в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.
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