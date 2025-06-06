https://ria.ru/20250606/putin--2021370218.html

Путин оценил значение Арктики для России

Путин оценил значение Арктики для России - РИА Новости, 06.06.2025

Путин оценил значение Арктики для России

Президент России Владимир Путин назвал Арктику стратегически важным регионом для РФ. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:37:00+03:00

2025-06-06T16:37:00+03:00

2025-06-06T16:37:00+03:00

арктика

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Арктику стратегически важным регионом для РФ. "Считаю возможным поддержать предложение министерства финансов и поговорить о выделении специального отдельного лимита именно на реализацию мастер-планов в дальневосточных и арктических городах. Он должен поэтапно выйти на уровень не менее 5% от расходов соответствующих госпрограмм в ближайшие 6 лет. Это не потребует дополнительного финансирования в целом. Просто нужно по программам посмотреть и нацелить их на развитие именно этого региона, стратегически важного для России", - сказал глава государства в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250605/arktika-2021108953.html

арктика

россия

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2025

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арктика, россия, владимир путин, общество