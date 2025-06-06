https://ria.ru/20250606/putin--2021364724.html
Путин обратил внимание на важность качества планирования нацпроектов
Путин обратил внимание на важность качества планирования нацпроектов - РИА Новости, 06.06.2025
Путин обратил внимание на важность качества планирования нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на важность качества планирования национальных проектов. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:24:00+03:00
2025-06-06T16:24:00+03:00
2025-06-06T16:24:00+03:00
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на важность качества планирования национальных проектов. "Повторю, объективно оценивая свои возможности, но при этом понимая, что мы можем достигать большего. Есть, конечно, и другие примеры. Они говорят о том, что нам нужно улучшить качество планирования, о том, что далеко не все факторы своевременно нами учитываются", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20250606/putin-2021362862.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин обратил внимание на важность качества планирования нацпроектов
Путин обратил внимание на важность качества планирования национальных проектов