https://ria.ru/20250606/putin--2021364724.html

Путин обратил внимание на важность качества планирования нацпроектов

Путин обратил внимание на важность качества планирования нацпроектов - РИА Новости, 06.06.2025

Путин обратил внимание на важность качества планирования нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на важность качества планирования национальных проектов. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:24:00+03:00

2025-06-06T16:24:00+03:00

2025-06-06T16:24:00+03:00

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на важность качества планирования национальных проектов. "Повторю, объективно оценивая свои возможности, но при этом понимая, что мы можем достигать большего. Есть, конечно, и другие примеры. Они говорят о том, что нам нужно улучшить качество планирования, о том, что далеко не все факторы своевременно нами учитываются", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20250606/putin-2021362862.html

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2025

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владимир путин, россия, общество