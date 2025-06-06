https://ria.ru/20250606/pusan-2021223033.html

Моряков с "Айсберга" поселили в гостиницу в Пусане

Моряков с "Айсберга" поселили в гостиницу в Пусане - РИА Новости, 06.06.2025

Моряков с "Айсберга" поселили в гостиницу в Пусане

Моряков с рыболовного судна "Айсберг", на котором в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею произошел пожар, поселили в гостиницу в Пусане и обеспечили... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T05:33:00+03:00

2025-06-06T05:33:00+03:00

2025-06-06T05:33:00+03:00

происшествия

японское море

южная корея

пусан

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Моряков с рыболовного судна "Айсберг", на котором в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею произошел пожар, поселили в гостиницу в Пусане и обеспечили всем необходимым, сообщил РИА Новости представитель судовладельца "ДВ-Флот". В среду начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков сообщал РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор взял их на борт и пошел в Пусан. Пирожков отмечал, что судно на плаву, разлива топлива нет. Источник сообщал агентству, что, предварительно, пожар начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения, пожар не тушили. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. В пятницу Пирожков уточнил РИА Новости, что судно не горит, судовладелец добавил, что оно дрейфует. "Моряков поселили в гостиницу, они обеспечены питанием, одеждой, всем необходимым. Все они в порядке. В ближайшие дни их будут отправлять домой самолетом", - сказал представитель судовладельца. Он отметил, что пока причина пожара на судне не установлена. В ней будут разбираться, когда моряки вернутся на родину.

https://ria.ru/20250606/sudno-2021222870.html

https://ria.ru/20250604/sudno-2020802627.html

японское море

южная корея

пусан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, японское море, южная корея, пусан