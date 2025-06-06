Рейтинг@Mail.ru
Моряков с "Айсберга" поселили в гостиницу в Пусане - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/pusan-2021223033.html
Моряков с "Айсберга" поселили в гостиницу в Пусане
Моряков с "Айсберга" поселили в гостиницу в Пусане - РИА Новости, 06.06.2025
Моряков с "Айсберга" поселили в гостиницу в Пусане
Моряков с рыболовного судна "Айсберг", на котором в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею произошел пожар, поселили в гостиницу в Пусане и обеспечили... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T05:33:00+03:00
2025-06-06T05:33:00+03:00
происшествия
японское море
южная корея
пусан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152059/57/1520595723_0:58:1600:958_1920x0_80_0_0_8d3e6de469a834e42caa9dc41992ff77.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Моряков с рыболовного судна "Айсберг", на котором в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею произошел пожар, поселили в гостиницу в Пусане и обеспечили всем необходимым, сообщил РИА Новости представитель судовладельца "ДВ-Флот". В среду начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков сообщал РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор взял их на борт и пошел в Пусан. Пирожков отмечал, что судно на плаву, разлива топлива нет. Источник сообщал агентству, что, предварительно, пожар начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения, пожар не тушили. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. В пятницу Пирожков уточнил РИА Новости, что судно не горит, судовладелец добавил, что оно дрейфует. "Моряков поселили в гостиницу, они обеспечены питанием, одеждой, всем необходимым. Все они в порядке. В ближайшие дни их будут отправлять домой самолетом", - сказал представитель судовладельца. Он отметил, что пока причина пожара на судне не установлена. В ней будут разбираться, когда моряки вернутся на родину.
https://ria.ru/20250606/sudno-2021222870.html
https://ria.ru/20250604/sudno-2020802627.html
японское море
южная корея
пусан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152059/57/1520595723_123:0:1478:1016_1920x0_80_0_0_9614954c1c8290c8f242a9280c4e91f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, японское море, южная корея, пусан
Происшествия, Японское море, Южная Корея, Пусан
Моряков с "Айсберга" поселили в гостиницу в Пусане

Моряков с с судна Айсберг, где произошел пожар, поселили в гостиницу в Пусане

CC BY 2.0 / Richard Fisher / Sunrise over BusanПорт в Пусане
Порт в Пусане - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
CC BY 2.0 / Richard Fisher / Sunrise over Busan
Порт в Пусане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Моряков с рыболовного судна "Айсберг", на котором в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею произошел пожар, поселили в гостиницу в Пусане и обеспечили всем необходимым, сообщил РИА Новости представитель судовладельца "ДВ-Флот".
В среду начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков сообщал РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор взял их на борт и пошел в Пусан. Пирожков отмечал, что судно на плаву, разлива топлива нет. Источник сообщал агентству, что, предварительно, пожар начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения, пожар не тушили. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. В пятницу Пирожков уточнил РИА Новости, что судно не горит, судовладелец добавил, что оно дрейфует.
Корабль в море - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Пожар на судне "Айсберг" погас
05:32
"Моряков поселили в гостиницу, они обеспечены питанием, одеждой, всем необходимым. Все они в порядке. В ближайшие дни их будут отправлять домой самолетом", - сказал представитель судовладельца.
Он отметил, что пока причина пожара на судне не установлена. В ней будут разбираться, когда моряки вернутся на родину.
Судно Айсберг - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Судно "Айсберг", загоревшееся в Японском море, дрейфует
4 июня, 10:24
 
ПроисшествияЯпонское мореЮжная КореяПусан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала