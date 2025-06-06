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На проект по развитию беспилотных систем направят 250 миллиардов рублей
На проект по развитию беспилотных систем направят 250 миллиардов рублей - РИА Новости, 06.06.2025
На проект по развитию беспилотных систем направят 250 миллиардов рублей
На реализацию нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" будет направлено 250 миллиардов рублей в ближайшие шесть лет, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T19:28:00+03:00
2025-06-06T19:28:00+03:00
2025-06-06T19:28:00+03:00
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На реализацию нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" будет направлено 250 миллиардов рублей в ближайшие шесть лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Проект "Беспилотные авиационные системы" по итогам прошлого года показал уровень достижений, близкий к 100%, что стало возможным благодаря объединению усилий частного бизнеса и государственных корпораций, научных организаций. В ближайшие шесть лет на его выполнение направим четверть триллиона рублей, средства пойдут на восстановление по сути новой отрасли", - сказал Мишустин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" был запущен в России 1 января 2024 года. Однако после совещания по развитию беспилотных авиационных систем, которое состоялось в январе 2025 года, Путин дал ряд поручений по развитию этой сферы. В частности, глава государства поручил кардинально расширить использование беспилотных авиасистем в разных отраслях экономики, определить целевые показатели для достижения технологического лидерства в беспилотной авиации, а также повысить уровень локализации производства компонентов БПЛА.
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
На проект по развитию беспилотных систем направят 250 миллиардов рублей
Мишустин: на нацпроект "Беспилотные авиационные системы" выделят 250 млрд рублей