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В ГД одобрили проект о защите религиозных символов - РИА Новости, 06.06.2025
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Религия
 
14:29 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/proekt--2021329204.html
В ГД одобрили проект о защите религиозных символов
В ГД одобрили проект о защите религиозных символов - РИА Новости, 06.06.2025
В ГД одобрили проект о защите религиозных символов
Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:29:00+03:00
2025-06-06T14:29:00+03:00
религия
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о защите религиозных символов основных вероисповеданий, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе. "Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 926231-8 "О внесении изменения в статью 3 федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях", - сказано в решение комитета. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД постарается оперативно рассмотреть данный законопроект. Норма, по его словам, обеспечит бережное и уважительное отношение к религиозным символам, защитит чувства верующих. Законопроект направлен на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. Предлагается запретить использовать изображения культовых зданий и объектов без религиозных символов - крестов, полумесяцев, звезды Давида и других. Запрет, согласно проекту, будет действовать в СМИ, интернете, рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах. Цель проекта - защита чувств верующих и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.
https://ria.ru/20250522/pravo-2018459387.html
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госдума рф, вячеслав володин, общество
Религия, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Общество
В ГД одобрили проект о защите религиозных символов

Комитет Госдумы одобрил проект о защите религиозных символов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о защите религиозных символов основных вероисповеданий, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
"Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 926231-8 "О внесении изменения в статью 3 федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях", - сказано в решение комитета.
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22 мая, 14:09
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД постарается оперативно рассмотреть данный законопроект. Норма, по его словам, обеспечит бережное и уважительное отношение к религиозным символам, защитит чувства верующих.
Законопроект направлен на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. Предлагается запретить использовать изображения культовых зданий и объектов без религиозных символов - крестов, полумесяцев, звезды Давида и других. Запрет, согласно проекту, будет действовать в СМИ, интернете, рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах. Цель проекта - защита чувств верующих и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.
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РелигияГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
 
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