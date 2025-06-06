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В Приморье чиновника заподозрили в незаконной продаже муниципальных ЛЭП - РИА Новости, 06.06.2025
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08:23 06.06.2025 (обновлено: 08:25 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/prodazha-2021234735.html
В Приморье чиновника заподозрили в незаконной продаже муниципальных ЛЭП
В Приморье чиновника заподозрили в незаконной продаже муниципальных ЛЭП - РИА Новости, 06.06.2025
В Приморье чиновника заподозрили в незаконной продаже муниципальных ЛЭП
Начальник управления ЗАТО Фокино в Приморье подозревается в незаконной продаже индивидуальному предпринимателю муниципальных объектов электросетевого хозяйства... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:23:00+03:00
2025-06-06T08:25:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Начальник управления ЗАТО Фокино в Приморье подозревается в незаконной продаже индивидуальному предпринимателю муниципальных объектов электросетевого хозяйства на сумму более чем 4 миллиона рублей, сообщает краевая прокуратура. "Надзорным ведомством установлено, что в 2022 году начальник управления имущественных и земельных отношений администрации ЗАТО Фокино заключил 19 договоров купли-продажи объектов электросетевого хозяйства с индивидуальным предпринимателем. Среди проданных объектов - высоковольтные линии и трансформаторные подстанции. Общая сумма сделок превысила 4 миллиона рублей", - говорится в сообщении. При этом, по данным прокуратуры, в договоры не были включены обязательства по использованию этих объектов для электроснабжения потребителей и их модернизации. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Прокуратура в судебном порядке добилась признания сделок недействительными, имущество вернули в собственность муниципалитета.
https://ria.ru/20250605/obvinenie-2021008973.html
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происшествия, фокино, россия
Происшествия, Фокино, Россия
В Приморье чиновника заподозрили в незаконной продаже муниципальных ЛЭП

Глава управления ЗАТО Фокино в Приморье подозревается в незаконной продаже ЛЭП

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Начальник управления ЗАТО Фокино в Приморье подозревается в незаконной продаже индивидуальному предпринимателю муниципальных объектов электросетевого хозяйства на сумму более чем 4 миллиона рублей, сообщает краевая прокуратура.
"Надзорным ведомством установлено, что в 2022 году начальник управления имущественных и земельных отношений администрации ЗАТО Фокино заключил 19 договоров купли-продажи объектов электросетевого хозяйства с индивидуальным предпринимателем. Среди проданных объектов - высоковольтные линии и трансформаторные подстанции. Общая сумма сделок превысила 4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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При этом, по данным прокуратуры, в договоры не были включены обязательства по использованию этих объектов для электроснабжения потребителей и их модернизации.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".
Прокуратура в судебном порядке добилась признания сделок недействительными, имущество вернули в собственность муниципалитета.
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