https://ria.ru/20250606/prodazha-2021234735.html

В Приморье чиновника заподозрили в незаконной продаже муниципальных ЛЭП

В Приморье чиновника заподозрили в незаконной продаже муниципальных ЛЭП - РИА Новости, 06.06.2025

В Приморье чиновника заподозрили в незаконной продаже муниципальных ЛЭП

Начальник управления ЗАТО Фокино в Приморье подозревается в незаконной продаже индивидуальному предпринимателю муниципальных объектов электросетевого хозяйства... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T08:23:00+03:00

2025-06-06T08:23:00+03:00

2025-06-06T08:25:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Начальник управления ЗАТО Фокино в Приморье подозревается в незаконной продаже индивидуальному предпринимателю муниципальных объектов электросетевого хозяйства на сумму более чем 4 миллиона рублей, сообщает краевая прокуратура. "Надзорным ведомством установлено, что в 2022 году начальник управления имущественных и земельных отношений администрации ЗАТО Фокино заключил 19 договоров купли-продажи объектов электросетевого хозяйства с индивидуальным предпринимателем. Среди проданных объектов - высоковольтные линии и трансформаторные подстанции. Общая сумма сделок превысила 4 миллиона рублей", - говорится в сообщении. При этом, по данным прокуратуры, в договоры не были включены обязательства по использованию этих объектов для электроснабжения потребителей и их модернизации. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Прокуратура в судебном порядке добилась признания сделок недействительными, имущество вернули в собственность муниципалитета.

https://ria.ru/20250605/obvinenie-2021008973.html

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происшествия, фокино, россия