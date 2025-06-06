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В Приморье завели дело после кражи у ветерана СВО - РИА Новости, 06.06.2025
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10:34 06.06.2025 (обновлено: 11:18 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/primore-2021257710.html
В Приморье завели дело после кражи у ветерана СВО
В Приморье завели дело после кражи у ветерана СВО - РИА Новости, 06.06.2025
В Приморье завели дело после кражи у ветерана СВО
Уголовное дело возбуждено в Приморском крае после кражи имущества и документов у ветерана СВО из квартиры в его отсутствие, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:34:00+03:00
2025-06-06T11:18:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Приморском крае после кражи имущества и документов у ветерана СВО из квартиры в его отсутствие, сообщает региональное СУСК РФ. На появившемся в интернете видео мужчина говорит, что он ветеран СВО и в период его нахождения в госпитале из квартиры были похищены документы и имущество. Он считает, что к этому может быть причастна его жена, которая подала на развод и попросила его "по-хорошему" отдать квартиру либо половину выплат за три года боевых действий. "По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (совершение кражи группой лиц по предварительному сговору – ред.), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов -ред.)", - говорится в сообщении. Следственными органами установлено, что в период отсутствия 27-летнего потерпевшего, весной 2025 года, из его квартиры в Уссурийске было похищено имущество на общую сумму не менее 250 тысяч рублей, а также все его документы. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.
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приморский край
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происшествия, россия, приморский край, уссурийск
Происшествия, Россия, Приморский край, Уссурийск
В Приморье завели дело после кражи у ветерана СВО

СК возбудил дело после кражи имущества и документов у ветерана СВО в Приморье

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Приморском крае после кражи имущества и документов у ветерана СВО из квартиры в его отсутствие, сообщает региональное СУСК РФ.
На появившемся в интернете видео мужчина говорит, что он ветеран СВО и в период его нахождения в госпитале из квартиры были похищены документы и имущество. Он считает, что к этому может быть причастна его жена, которая подала на развод и попросила его "по-хорошему" отдать квартиру либо половину выплат за три года боевых действий.
"По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (совершение кражи группой лиц по предварительному сговору – ред.), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов -ред.)", - говорится в сообщении.
Следственными органами установлено, что в период отсутствия 27-летнего потерпевшего, весной 2025 года, из его квартиры в Уссурийске было похищено имущество на общую сумму не менее 250 тысяч рублей, а также все его документы.
Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.
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