https://ria.ru/20250606/prestupleniya-2021224830.html

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ издевались над иконой

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ издевались над иконой - РИА Новости, 06.06.2025

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ издевались над иконой

ВСУ в период оккупации села Махновка Суджанского района Курской области издевались над Курской-Коренной иконой Божией Матери в местном храме, рассказала РИА... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T05:59:00+03:00

2025-06-06T05:59:00+03:00

2025-06-06T05:59:00+03:00

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КУРСК, 6 июн - РИА Новости. ВСУ в период оккупации села Махновка Суджанского района Курской области издевались над Курской-Коренной иконой Божией Матери в местном храме, рассказала РИА Новости местная жительница Ирина. "Как это можно понять? Издеваться над святыней. Вы, те, которые пришли сюда, украинцы, вы пришли, но вы же такие же славяне, такие же христиане, как и мы. Для чего изгаляться над иконой? В чем она повинна?", - рассказала она, показав поврежденную икону. Согласно преданию, икону нашли в 1295 году недалеко от Курска на корне дерева, так объясняется ее название - Курская-Коренная икона Божией Матери "Знамение". Когда образ подняли, из земли забил родник. На этом месте возвели часовню, посещавшие ее люди рассказывали о чудесах, происходивших по молитве перед иконой. Позже, согласно преданию, во время набегов на курские земли татары сожгли часовню и рассекли чудотворную икону надвое, но когда священник сложил ее части вместе, они срослись. В 1920 году икону вывезли из России отступавшие части Белой армии, с 1957 года она находится в посвященном ей Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке. "С осознанием дела же повредили. Не какую-нибудь другую, а именно Курскую-Коренную, с умыслом", - заявил фронтовой священник, помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко.

https://ria.ru/20250606/vsu-2021210462.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, суджанский район, вооруженные силы украины, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), безопасность, происшествия