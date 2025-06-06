Жительница Курской области рассказала, как ВСУ издевались над иконой
ВСУ в период оккупации села Махновка издевались над иконой Божией Матери
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий у церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ
Военнослужащий у церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 6 июн - РИА Новости. ВСУ в период оккупации села Махновка Суджанского района Курской области издевались над Курской-Коренной иконой Божией Матери в местном храме, рассказала РИА Новости местная жительница Ирина.
"Как это можно понять? Издеваться над святыней. Вы, те, которые пришли сюда, украинцы, вы пришли, но вы же такие же славяне, такие же христиане, как и мы. Для чего изгаляться над иконой? В чем она повинна?", - рассказала она, показав поврежденную икону.
Согласно преданию, икону нашли в 1295 году недалеко от Курска на корне дерева, так объясняется ее название - Курская-Коренная икона Божией Матери "Знамение". Когда образ подняли, из земли забил родник. На этом месте возвели часовню, посещавшие ее люди рассказывали о чудесах, происходивших по молитве перед иконой.
Позже, согласно преданию, во время набегов на курские земли татары сожгли часовню и рассекли чудотворную икону надвое, но когда священник сложил ее части вместе, они срослись. В 1920 году икону вывезли из России отступавшие части Белой армии, с 1957 года она находится в посвященном ей Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке.
"С осознанием дела же повредили. Не какую-нибудь другую, а именно Курскую-Коренную, с умыслом", - заявил фронтовой священник, помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко.
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