Рейтинг@Mail.ru
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ издевались над иконой - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:59 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/prestupleniya-2021224830.html
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ издевались над иконой
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ издевались над иконой - РИА Новости, 06.06.2025
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ издевались над иконой
ВСУ в период оккупации села Махновка Суджанского района Курской области издевались над Курской-Коренной иконой Божией Матери в местном храме, рассказала РИА... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T05:59:00+03:00
2025-06-06T05:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
суджанский район
вооруженные силы украины
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
безопасность
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004681274_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_11f6747536835ef1400b9141d0ed03b9.jpg
КУРСК, 6 июн - РИА Новости. ВСУ в период оккупации села Махновка Суджанского района Курской области издевались над Курской-Коренной иконой Божией Матери в местном храме, рассказала РИА Новости местная жительница Ирина. "Как это можно понять? Издеваться над святыней. Вы, те, которые пришли сюда, украинцы, вы пришли, но вы же такие же славяне, такие же христиане, как и мы. Для чего изгаляться над иконой? В чем она повинна?", - рассказала она, показав поврежденную икону. Согласно преданию, икону нашли в 1295 году недалеко от Курска на корне дерева, так объясняется ее название - Курская-Коренная икона Божией Матери "Знамение". Когда образ подняли, из земли забил родник. На этом месте возвели часовню, посещавшие ее люди рассказывали о чудесах, происходивших по молитве перед иконой. Позже, согласно преданию, во время набегов на курские земли татары сожгли часовню и рассекли чудотворную икону надвое, но когда священник сложил ее части вместе, они срослись. В 1920 году икону вывезли из России отступавшие части Белой армии, с 1957 года она находится в посвященном ей Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке. "С осознанием дела же повредили. Не какую-нибудь другую, а именно Курскую-Коренную, с умыслом", - заявил фронтовой священник, помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко.
https://ria.ru/20250606/vsu-2021210462.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004681274_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_553e8741af98ad6115df0c6492d0ccec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, суджанский район, вооруженные силы украины, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), безопасность, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Безопасность, Происшествия
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ издевались над иконой

ВСУ в период оккупации села Махновка издевались над иконой Божией Матери

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий у церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ
Военнослужащий у церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий у церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 6 июн - РИА Новости. ВСУ в период оккупации села Махновка Суджанского района Курской области издевались над Курской-Коренной иконой Божией Матери в местном храме, рассказала РИА Новости местная жительница Ирина.
"Как это можно понять? Издеваться над святыней. Вы, те, которые пришли сюда, украинцы, вы пришли, но вы же такие же славяне, такие же христиане, как и мы. Для чего изгаляться над иконой? В чем она повинна?", - рассказала она, показав поврежденную икону.
Церковь Илии Пророка в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
ВСУ оскверняли святыни в Курской области, заявил священник
01:23
Согласно преданию, икону нашли в 1295 году недалеко от Курска на корне дерева, так объясняется ее название - Курская-Коренная икона Божией Матери "Знамение". Когда образ подняли, из земли забил родник. На этом месте возвели часовню, посещавшие ее люди рассказывали о чудесах, происходивших по молитве перед иконой.
Позже, согласно преданию, во время набегов на курские земли татары сожгли часовню и рассекли чудотворную икону надвое, но когда священник сложил ее части вместе, они срослись. В 1920 году икону вывезли из России отступавшие части Белой армии, с 1957 года она находится в посвященном ей Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке.
"С осознанием дела же повредили. Не какую-нибудь другую, а именно Курскую-Коренную, с умыслом", - заявил фронтовой священник, помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСуджанский районВооруженные силы УкраиныФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)БезопасностьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала