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Еще один подозрительный предмет нашли под машиной на западе Москвы
Еще один подозрительный предмет нашли под машиной на западе Москвы - РИА Новости, 06.06.2025
Еще один подозрительный предмет нашли под машиной на западе Москвы
На парковке на западе Москвы обнаружили подозрительный предмет, прикрепленный к днищу внедорожника BMW X6, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:09:00+03:00
2025-06-06T14:09:00+03:00
2025-06-06T19:36:00+03:00
москва
происшествия
авто
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На парковке на западе Москвы обнаружили подозрительный предмет, прикрепленный к днищу внедорожника BMW X6, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В районе бензобака BMW X6 к днищу прикреплена коробка неизвестного содержания", — сказал собеседник агентства.Саперы уже изъяли его и поместили в специальный бронированный контейнер.Эта парковка расположена примерно в 500 метрах от двора, где ранее сегодня под колесом Kia Optima нашли подозрительный предмет, похожий на СВУ. Его также положили в специализированный контейнер.
https://ria.ru/20250527/metro-2019435656.html
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РИА Новости
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Кадры с парковки на западе Москвы, где нашли подозрительный предмет под автомобилем BMW
На парковке на западе Москвы нашли еще один подозрительный предмет – на этот раз под BMW, место оцепили, передает корреспондент РИА Новости. Эта парковка находится в 500 метрах от той, где несколько часов назад также нашли подозрительный предмет под авто – его уже изъяли саперы.
2025-06-06T14:09
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москва, происшествия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Происшествия, Авто, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Еще один подозрительный предмет нашли под машиной на западе Москвы
На парковке на западе Москвы под BMW X6 нашли подозрительный предмет