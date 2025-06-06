https://ria.ru/20250606/predmet-2021323169.html

Еще один подозрительный предмет нашли под машиной на западе Москвы

Еще один подозрительный предмет нашли под машиной на западе Москвы - РИА Новости, 06.06.2025

Еще один подозрительный предмет нашли под машиной на западе Москвы

На парковке на западе Москвы обнаружили подозрительный предмет, прикрепленный к днищу внедорожника BMW X6, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:09:00+03:00

2025-06-06T14:09:00+03:00

2025-06-06T19:36:00+03:00

москва

происшествия

авто

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021325170_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_278e8812fef54fc1aee409373e51cafd.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На парковке на западе Москвы обнаружили подозрительный предмет, прикрепленный к днищу внедорожника BMW X6, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В районе бензобака BMW X6 к днищу прикреплена коробка неизвестного содержания", — сказал собеседник агентства.Саперы уже изъяли его и поместили в специальный бронированный контейнер.Эта парковка расположена примерно в 500 метрах от двора, где ранее сегодня под колесом Kia Optima нашли подозрительный предмет, похожий на СВУ. Его также положили в специализированный контейнер.

https://ria.ru/20250527/metro-2019435656.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с парковки на западе Москвы, где нашли подозрительный предмет под автомобилем BMW На парковке на западе Москвы нашли еще один подозрительный предмет – на этот раз под BMW, место оцепили, передает корреспондент РИА Новости. Эта парковка находится в 500 метрах от той, где несколько часов назад также нашли подозрительный предмет под авто – его уже изъяли саперы. 2025-06-06T14:09 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)