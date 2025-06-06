https://ria.ru/20250606/predmet-2021311211.html

Саперы изъяли подозрительный предмет из-под машины на западе Москвы

Саперы изъяли подозрительный предмет из-под машины на западе Москвы - РИА Новости, 06.06.2025

Саперы изъяли подозрительный предмет из-под машины на западе Москвы

Саперы изъяли подозрительный предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство (СВУ), из-под машины во дворе жилого дома на западе Москвы, он помещен в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:33:00+03:00

2025-06-06T13:33:00+03:00

2025-06-06T14:36:00+03:00

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021290802_0:249:3198:2048_1920x0_80_0_0_7ac1f9daff2440c435dd4ec411779162.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Саперы изъяли подозрительный предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство (СВУ), из-под машины во дворе жилого дома на западе Москвы, он помещен в специальный бронированный контейнер, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Подозрительный предмет изъяли, положили в специальный контейнер", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250527/parkovka-2019424963.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия