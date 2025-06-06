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Саперы изъяли подозрительный предмет из-под машины на западе Москвы - РИА Новости, 06.06.2025
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13:33 06.06.2025 (обновлено: 14:36 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/predmet-2021311211.html
Саперы изъяли подозрительный предмет из-под машины на западе Москвы
Саперы изъяли подозрительный предмет из-под машины на западе Москвы - РИА Новости, 06.06.2025
Саперы изъяли подозрительный предмет из-под машины на западе Москвы
Саперы изъяли подозрительный предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство (СВУ), из-под машины во дворе жилого дома на западе Москвы, он помещен в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:33:00+03:00
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москва
происшествия
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Саперы изъяли подозрительный предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство (СВУ), из-под машины во дворе жилого дома на западе Москвы, он помещен в специальный бронированный контейнер, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Подозрительный предмет изъяли, положили в специальный контейнер", — сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Саперы изъяли подозрительный предмет из-под машины на западе Москвы

Саперы изъяли подозрительный предмет, напоминающий СВУ, из-под машины в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на улице Леси Украинки, где был обнаружен подозрительный предмет под автомобилем
Сотрудники правоохранительных органов на улице Леси Украинки, где был обнаружен подозрительный предмет под автомобилем - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники правоохранительных органов на улице Леси Украинки, где был обнаружен подозрительный предмет под автомобилем
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Саперы изъяли подозрительный предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство (СВУ), из-под машины во дворе жилого дома на западе Москвы, он помещен в специальный бронированный контейнер, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Подозрительный предмет изъяли, положили в специальный контейнер", — сказал собеседник агентства.
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