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Саперы изъяли подозрительный предмет из-под машины на западе Москвы
Саперы изъяли подозрительный предмет из-под машины на западе Москвы - РИА Новости, 06.06.2025
Саперы изъяли подозрительный предмет из-под машины на западе Москвы
Саперы изъяли подозрительный предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство (СВУ), из-под машины во дворе жилого дома на западе Москвы, он помещен в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:33:00+03:00
2025-06-06T13:33:00+03:00
2025-06-06T14:36:00+03:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Саперы изъяли подозрительный предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство (СВУ), из-под машины во дворе жилого дома на западе Москвы, он помещен в специальный бронированный контейнер, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Подозрительный предмет изъяли, положили в специальный контейнер", — сказал собеседник агентства.
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москва, происшествия
Саперы изъяли подозрительный предмет из-под машины на западе Москвы
Саперы изъяли подозрительный предмет, напоминающий СВУ, из-под машины в Москве