https://ria.ru/20250606/pravitelstvo-2021406929.html

Правительство обсудит вопросы финансирования нацпроектов

Правительство обсудит вопросы финансирования нацпроектов - РИА Новости, 06.06.2025

Правительство обсудит вопросы финансирования нацпроектов

Правительство России в понедельник обсудит вопросы финансирования национальных проектов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета по... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:22:00+03:00

2025-06-06T18:22:00+03:00

2025-06-06T18:22:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Правительство России в понедельник обсудит вопросы финансирования национальных проектов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В ходе заседания совета президент России Владимир Путин, в частности, обратил внимание его участников на то, что нацпроект по транспортной мобильности реализуется всего несколько месяцев, и при этом кабмин предлагает пересмотреть его финансирование: сократить расходы в текущем году. Путин указал на то, что "причины здесь могут быть разными", например, расходы могут переноситься с текущего года на следующий, но в данном случае возникает вопрос о качестве планирования. "Элементы, связанные с бюджетным планированием - вы, как раз, упомянули о возможных вариантах, в том числе и сокращение бюджета - ни в коем случае не должны затрагивать соответствующие маркеры и коэффициенты, которые были поставлены как показатели эффективности... Здесь вопрос идет о бюджетной сбалансированности и в том числе о планировании по годам. Думаю, что в понедельник на правительстве мы детально обсудим в том числе все элементы, связанные с финансированием таких проектов", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250606/putin-2021398704.html

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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, правительство рф