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В Анапе загорелись автомобильные покрышки - РИА Новости, 06.06.2025
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13:53 06.06.2025 (обновлено: 14:01 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/pozhar-2021317909.html
В Анапе загорелись автомобильные покрышки
В Анапе загорелись автомобильные покрышки - РИА Новости, 06.06.2025
В Анапе загорелись автомобильные покрышки
Автомобильные покрышки загорелись на площади порядка 650 квадратных метров на открытой площадке в Анапе, возгорание удалось оперативно потушить, рассказали РИА... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:53:00+03:00
2025-06-06T14:01:00+03:00
происшествия
анапа
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Автомобильные покрышки загорелись на площади порядка 650 квадратных метров на открытой площадке в Анапе, возгорание удалось оперативно потушить, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о возгорании по адресу: Анапа, Пионерский Проспект. По прибытии установлено, что произошло загорание автомобильных покрышек на открытой территории", - говорится в сообщении. Отмечается, что площадь пожара составила 650 квадратных метров. "На данный момент открытое горение ликвидировано", - добавили в МЧС. К ликвидации пожара привлечено порядка 50 человек и 17 единиц техники.
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происшествия, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Анапа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Анапе загорелись автомобильные покрышки

В Анапе на открытой площадке загорелись автомобильные покрышки

© МЧС Краснодарского краяТушение пожара на Пионерском проспекте в Анапе
Тушение пожара на Пионерском проспекте в Анапе - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© МЧС Краснодарского края
Тушение пожара на Пионерском проспекте в Анапе
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Автомобильные покрышки загорелись на площади порядка 650 квадратных метров на открытой площадке в Анапе, возгорание удалось оперативно потушить, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о возгорании по адресу: Анапа, Пионерский Проспект. По прибытии установлено, что произошло загорание автомобильных покрышек на открытой территории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что площадь пожара составила 650 квадратных метров.
"На данный момент открытое горение ликвидировано", - добавили в МЧС.
К ликвидации пожара привлечено порядка 50 человек и 17 единиц техники.
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ПроисшествияАнапаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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