https://ria.ru/20250606/pozhar-2021317909.html

В Анапе загорелись автомобильные покрышки

В Анапе загорелись автомобильные покрышки - РИА Новости, 06.06.2025

В Анапе загорелись автомобильные покрышки

Автомобильные покрышки загорелись на площади порядка 650 квадратных метров на открытой площадке в Анапе, возгорание удалось оперативно потушить, рассказали РИА... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:53:00+03:00

2025-06-06T13:53:00+03:00

2025-06-06T14:01:00+03:00

происшествия

анапа

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Автомобильные покрышки загорелись на площади порядка 650 квадратных метров на открытой площадке в Анапе, возгорание удалось оперативно потушить, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о возгорании по адресу: Анапа, Пионерский Проспект. По прибытии установлено, что произошло загорание автомобильных покрышек на открытой территории", - говорится в сообщении. Отмечается, что площадь пожара составила 650 квадратных метров. "На данный момент открытое горение ликвидировано", - добавили в МЧС. К ликвидации пожара привлечено порядка 50 человек и 17 единиц техники.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

анапа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, анапа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)