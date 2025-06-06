https://ria.ru/20250606/pozhar-2021304129.html

В России потушили 38 лесных пожаров за сутки

В России потушили 38 лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 06.06.2025

В России потушили 38 лесных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 38 природных пожаров на площади почти в 251 тысячу гектаров, сообщает в пятницу... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:09:00+03:00

2025-06-06T13:09:00+03:00

2025-06-06T13:09:00+03:00

природные пожары в россии

забайкальский край

россия

происшествия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 38 природных пожаров на площади почти в 251 тысячу гектаров, сообщает в пятницу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 5 июня в России лесопожарными силами ликвидировано 38 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, в 250 936 гектаров", - говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным Авиалесоохраны, к 00.00 мск пятницы на территории РФ были 74 лесных пожара на площади в 812 тысяч гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае: там действовали 33 пожара на площади почти в 710,5 тысяч гектаров, уточняет ведомство.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

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природные пожары в россии, забайкальский край, россия, происшествия