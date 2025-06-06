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В Бурятии площадь лесных пожаров увеличилась почти на 12 тысяч гектаров - РИА Новости, 06.06.2025
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08:47 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/pozhar-2021237484.html
В Бурятии площадь лесных пожаров увеличилась почти на 12 тысяч гектаров
В Бурятии площадь лесных пожаров увеличилась почти на 12 тысяч гектаров - РИА Новости, 06.06.2025
В Бурятии площадь лесных пожаров увеличилась почти на 12 тысяч гектаров
Площадь лесных пожаров в Бурятии за последние сутки увеличилась с 80,8 до 92,2 тысячи гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:47:00+03:00
2025-06-06T08:47:00+03:00
республика бурятия
селенгинский район
природные пожары в россии
баргузинский район
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 6 июн - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за последние сутки увеличилась с 80,8 до 92,2 тысячи гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. В четверг агентство сообщало, что на утро четверга в Бурятии действует 10 лесных пожаров на общей площади более 80,8 тысячи гектаров. За прошедшие сутки в республике обнаружено одно возгорание в Селенгинском районе из-за сухой грозы, ликвидирован один очаг в Еравнинском районе. "На утро 6 июня действует 10 лесных пожаров: в Баргузинском, Еравнинском, Кижингинском и Селенгинском районах, на общей площади 92 272 гектара. Угрозы населённым пунктам нет", - говорится в сообщении. Локализовано четыре лесных пожара в Баргузинском и Еравнинском районах на 42,5 тысячах гектарах. Также, по предварительным прогнозам руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Сергея Борошноева, в течение дня пятницы будет потушен крупнейший лесной пожар в Куйтунском лесничестве Баргузинского района площадью 28 тысяч гектаров. Он был зарегистрирован 20 мая и произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. По данным агентства, на тушении работают 433 человека, в том числе 138 специалистов из других регионов. Задействовано 52 единицы техники. В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Использование открытого огня запрещено. Места отдыха закрыты для посещения.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
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республика бурятия
селенгинский район
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республика бурятия, селенгинский район, природные пожары в россии, баргузинский район, происшествия
Республика Бурятия, Селенгинский район, Природные пожары в России, Баргузинский район, Происшествия
В Бурятии площадь лесных пожаров увеличилась почти на 12 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки увеличилась на 11,4 тысячи га

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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УЛАН-УДЭ, 6 июн - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за последние сутки увеличилась с 80,8 до 92,2 тысячи гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.
В четверг агентство сообщало, что на утро четверга в Бурятии действует 10 лесных пожаров на общей площади более 80,8 тысячи гектаров. За прошедшие сутки в республике обнаружено одно возгорание в Селенгинском районе из-за сухой грозы, ликвидирован один очаг в Еравнинском районе.
Что делать при лесном пожаре
Что делать при лесном пожаре
19 мая, 12:00
"На утро 6 июня действует 10 лесных пожаров: в Баргузинском, Еравнинском, Кижингинском и Селенгинском районах, на общей площади 92 272 гектара. Угрозы населённым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Локализовано четыре лесных пожара в Баргузинском и Еравнинском районах на 42,5 тысячах гектарах. Также, по предварительным прогнозам руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Сергея Борошноева, в течение дня пятницы будет потушен крупнейший лесной пожар в Куйтунском лесничестве Баргузинского района площадью 28 тысяч гектаров. Он был зарегистрирован 20 мая и произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.
По данным агентства, на тушении работают 433 человека, в том числе 138 специалистов из других регионов. Задействовано 52 единицы техники.
В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Использование открытого огня запрещено. Места отдыха закрыты для посещения.
Сотрудники пожарной службы - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Республика БурятияСеленгинский районПриродные пожары в РоссииБаргузинский районПроисшествия
 
 
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