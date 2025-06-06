https://ria.ru/20250606/pozhar-2021237484.html

В Бурятии площадь лесных пожаров увеличилась почти на 12 тысяч гектаров

В Бурятии площадь лесных пожаров увеличилась почти на 12 тысяч гектаров - РИА Новости, 06.06.2025

В Бурятии площадь лесных пожаров увеличилась почти на 12 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Бурятии за последние сутки увеличилась с 80,8 до 92,2 тысячи гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T08:47:00+03:00

2025-06-06T08:47:00+03:00

2025-06-06T08:47:00+03:00

республика бурятия

селенгинский район

природные пожары в россии

баргузинский район

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_ac3069e386c96c8d05772e38d204e247.jpg

УЛАН-УДЭ, 6 июн - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за последние сутки увеличилась с 80,8 до 92,2 тысячи гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. В четверг агентство сообщало, что на утро четверга в Бурятии действует 10 лесных пожаров на общей площади более 80,8 тысячи гектаров. За прошедшие сутки в республике обнаружено одно возгорание в Селенгинском районе из-за сухой грозы, ликвидирован один очаг в Еравнинском районе. "На утро 6 июня действует 10 лесных пожаров: в Баргузинском, Еравнинском, Кижингинском и Селенгинском районах, на общей площади 92 272 гектара. Угрозы населённым пунктам нет", - говорится в сообщении. Локализовано четыре лесных пожара в Баргузинском и Еравнинском районах на 42,5 тысячах гектарах. Также, по предварительным прогнозам руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Сергея Борошноева, в течение дня пятницы будет потушен крупнейший лесной пожар в Куйтунском лесничестве Баргузинского района площадью 28 тысяч гектаров. Он был зарегистрирован 20 мая и произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. По данным агентства, на тушении работают 433 человека, в том числе 138 специалистов из других регионов. Задействовано 52 единицы техники. В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Использование открытого огня запрещено. Места отдыха закрыты для посещения.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

https://ria.ru/20250606/pozhar-2021220277.html

республика бурятия

селенгинский район

баргузинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика бурятия, селенгинский район, природные пожары в россии, баргузинский район, происшествия