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В Киевской области повреждены железнодорожные пути
В Киевской области повреждены железнодорожные пути - РИА Новости, 06.06.2025
В Киевской области повреждены железнодорожные пути
Железнодорожное полотно повреждено в Киевской области, в расписании движения поездов наблюдаются задержки из-за движения в обход пострадавшего участка, сообщили РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:46:00+03:00
2025-06-06T08:46:00+03:00
2025-06-06T09:44:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Железнодорожное полотно повреждено в Киевской области, в расписании движения поездов наблюдаются задержки из-за движения в обход пострадавшего участка, сообщили в компании-операторе "Украинские железные дороги" в Telegram-канале. "Повреждены пути в Киевской области, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов", - говорится в сообщении компании. Как уточняется в публикации, на данный момент задерживаются шесть поездов: четыре в направлении Киева, еще два - в направлении Черкасс и подконтрольного ВСУ Запорожья. Уточняется, что задержка всех поездов составляет до полутора часов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, киев, черкассы, украинская железная дорога, вооруженные силы украины
В мире, Киевская область, Киев, Черкассы, Украинская железная дорога, Вооруженные силы Украины
В Киевской области повреждены железнодорожные пути
"Украинские железные дороги" сообщили о повреждении путей в Киевской области