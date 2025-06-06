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В Киевской области повреждены железнодорожные пути

В Киевской области повреждены железнодорожные пути - РИА Новости, 06.06.2025

В Киевской области повреждены железнодорожные пути

Железнодорожное полотно повреждено в Киевской области, в расписании движения поездов наблюдаются задержки из-за движения в обход пострадавшего участка, сообщили РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T08:46:00+03:00

2025-06-06T08:46:00+03:00

2025-06-06T09:44:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Железнодорожное полотно повреждено в Киевской области, в расписании движения поездов наблюдаются задержки из-за движения в обход пострадавшего участка, сообщили в компании-операторе "Украинские железные дороги" в Telegram-канале. "Повреждены пути в Киевской области, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов", - говорится в сообщении компании. Как уточняется в публикации, на данный момент задерживаются шесть поездов: четыре в направлении Киева, еще два - в направлении Черкасс и подконтрольного ВСУ Запорожья. Уточняется, что задержка всех поездов составляет до полутора часов.

https://ria.ru/20250605/kiev-2021041428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киевская область, киев, черкассы, украинская железная дорога, вооруженные силы украины