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В Киевской области повреждены железнодорожные пути - РИА Новости, 06.06.2025
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08:46 06.06.2025 (обновлено: 09:44 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/povrezhdenie-2021237240.html
В Киевской области повреждены железнодорожные пути
В Киевской области повреждены железнодорожные пути - РИА Новости, 06.06.2025
В Киевской области повреждены железнодорожные пути
Железнодорожное полотно повреждено в Киевской области, в расписании движения поездов наблюдаются задержки из-за движения в обход пострадавшего участка, сообщили РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:46:00+03:00
2025-06-06T09:44:00+03:00
в мире
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черкассы
украинская железная дорога
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Железнодорожное полотно повреждено в Киевской области, в расписании движения поездов наблюдаются задержки из-за движения в обход пострадавшего участка, сообщили в компании-операторе "Украинские железные дороги" в Telegram-канале. "Повреждены пути в Киевской области, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов", - говорится в сообщении компании. Как уточняется в публикации, на данный момент задерживаются шесть поездов: четыре в направлении Киева, еще два - в направлении Черкасс и подконтрольного ВСУ Запорожья. Уточняется, что задержка всех поездов составляет до полутора часов.
https://ria.ru/20250605/kiev-2021041428.html
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в мире, киевская область, киев, черкассы, украинская железная дорога, вооруженные силы украины
В мире, Киевская область, Киев, Черкассы, Украинская железная дорога, Вооруженные силы Украины
В Киевской области повреждены железнодорожные пути

"Украинские железные дороги" сообщили о повреждении путей в Киевской области

© Фото : соцсетиПоврежденные железнодорожные пути в Киеве
Поврежденные железнодорожные пути в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : соцсети
Поврежденные железнодорожные пути в Киеве
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Железнодорожное полотно повреждено в Киевской области, в расписании движения поездов наблюдаются задержки из-за движения в обход пострадавшего участка, сообщили в компании-операторе "Украинские железные дороги" в Telegram-канале.
"Повреждены пути в Киевской области, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов", - говорится в сообщении компании.
Как уточняется в публикации, на данный момент задерживаются шесть поездов: четыре в направлении Киева, еще два - в направлении Черкасс и подконтрольного ВСУ Запорожья. Уточняется, что задержка всех поездов составляет до полутора часов.
Метромост через Днепр в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В Киеве заявили об аварийном состоянии двух мостов через Днепр
5 июня, 10:41
 
В миреКиевская областьКиевЧеркассыУкраинская железная дорогаВооруженные силы Украины
 
 
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