https://ria.ru/20250606/postradavshie-2021415744.html

Двое пострадавших при обстреле ВСУ в Курской области находятся в реанимации

Двое пострадавших при обстреле ВСУ в Курской области находятся в реанимации - РИА Новости, 06.06.2025

Двое пострадавших при обстреле ВСУ в Курской области находятся в реанимации

Двое жителей Рыльского и Суджанского районов Курской области, пострадавших накануне в результате обстрела ВСУ, находятся в реанимации, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T19:04:00+03:00

2025-06-06T19:04:00+03:00

2025-06-06T19:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

суджанский район

рыльск

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014685238_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_67e9432d3f2c3ebc3ad6d574a9d5cccb.jpg

КУРСК, 6 июн – РИА Новости. Двое жителей Рыльского и Суджанского районов Курской области, пострадавших накануне в результате обстрела ВСУ, находятся в реанимации, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Хинштейн 5 июня сообщал, что молодая женщина погибла в результате удара ВСУ по домам в курском Рыльске, еще шесть человек пострадали. После сообщалось, что дрон ВСУ атаковал рыбака в курском Суджанском районе. "Навестил курян, пострадавших накануне от украинских атак ВСУ в Рыльском и Суджанском районах. Они находятся на лечении в Курской областной больнице. Любовь Стефановна и Людмила Ивановна из Рыльска. Во время обстрела были в квартирах. Женщины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения… Любовь Стефановна переживает за сына - он пока в реанимации. Мужчина получил черепно-мозговую травму", - написал Хинштейн в Telegram-канале. По словам врио губернатора, врачи делают все, чтобы как можно скорее стабилизировать его состояние. "В реанимации пока находится и 54-летняя женщина, ей вчера сделали операцию. В соседей палате - пострадавшие от атаки БПЛА двое мужчин из деревни Сухая Рыльского района и мужчина из Мартыновки Суджанского района. Уже рвутся на выписку, но врачи пока не пускают: нужно убедиться, что здоровью людей больше ничего не угрожает. Рад, что все уверенно идут на поправку!" - добавил Хинштейн.

https://ria.ru/20250605/rylsk-2021166764.html

https://ria.ru/20250606/zhenschina-2021249138.html

суджанский район

рыльск

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, суджанский район, рыльск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины