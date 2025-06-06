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Двое пострадавших при обстреле ВСУ в Курской области находятся в реанимации - РИА Новости, 06.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:04 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/postradavshie-2021415744.html
Двое пострадавших при обстреле ВСУ в Курской области находятся в реанимации
Двое пострадавших при обстреле ВСУ в Курской области находятся в реанимации - РИА Новости, 06.06.2025
Двое пострадавших при обстреле ВСУ в Курской области находятся в реанимации
Двое жителей Рыльского и Суджанского районов Курской области, пострадавших накануне в результате обстрела ВСУ, находятся в реанимации, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T19:04:00+03:00
2025-06-06T19:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
суджанский район
рыльск
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 6 июн – РИА Новости. Двое жителей Рыльского и Суджанского районов Курской области, пострадавших накануне в результате обстрела ВСУ, находятся в реанимации, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Хинштейн 5 июня сообщал, что молодая женщина погибла в результате удара ВСУ по домам в курском Рыльске, еще шесть человек пострадали. После сообщалось, что дрон ВСУ атаковал рыбака в курском Суджанском районе. "Навестил курян, пострадавших накануне от украинских атак ВСУ в Рыльском и Суджанском районах. Они находятся на лечении в Курской областной больнице. Любовь Стефановна и Людмила Ивановна из Рыльска. Во время обстрела были в квартирах. Женщины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения… Любовь Стефановна переживает за сына - он пока в реанимации. Мужчина получил черепно-мозговую травму", - написал Хинштейн в Telegram-канале. По словам врио губернатора, врачи делают все, чтобы как можно скорее стабилизировать его состояние. "В реанимации пока находится и 54-летняя женщина, ей вчера сделали операцию. В соседей палате - пострадавшие от атаки БПЛА двое мужчин из деревни Сухая Рыльского района и мужчина из Мартыновки Суджанского района. Уже рвутся на выписку, но врачи пока не пускают: нужно убедиться, что здоровью людей больше ничего не угрожает. Рад, что все уверенно идут на поправку!" - добавил Хинштейн.
https://ria.ru/20250605/rylsk-2021166764.html
https://ria.ru/20250606/zhenschina-2021249138.html
суджанский район
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происшествия, суджанский район, рыльск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Суджанский район, Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Двое пострадавших при обстреле ВСУ в Курской области находятся в реанимации

Хинштейн: 2 пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область находятся в больнице

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
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КУРСК, 6 июн – РИА Новости. Двое жителей Рыльского и Суджанского районов Курской области, пострадавших накануне в результате обстрела ВСУ, находятся в реанимации, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Хинштейн 5 июня сообщал, что молодая женщина погибла в результате удара ВСУ по домам в курском Рыльске, еще шесть человек пострадали. После сообщалось, что дрон ВСУ атаковал рыбака в курском Суджанском районе.
Последствия удара со стороны ВСУ по Рыльску Курской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В Рыльске у погибшей при атаке ВСУ женщины осталось трое детей
5 июня, 18:03
"Навестил курян, пострадавших накануне от украинских атак ВСУ в Рыльском и Суджанском районах. Они находятся на лечении в Курской областной больнице. Любовь Стефановна и Людмила Ивановна из Рыльска. Во время обстрела были в квартирах. Женщины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения… Любовь Стефановна переживает за сына - он пока в реанимации. Мужчина получил черепно-мозговую травму", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
По словам врио губернатора, врачи делают все, чтобы как можно скорее стабилизировать его состояние.
"В реанимации пока находится и 54-летняя женщина, ей вчера сделали операцию. В соседей палате - пострадавшие от атаки БПЛА двое мужчин из деревни Сухая Рыльского района и мужчина из Мартыновки Суджанского района. Уже рвутся на выписку, но врачи пока не пускают: нужно убедиться, что здоровью людей больше ничего не угрожает. Рад, что все уверенно идут на поправку!" - добавил Хинштейн.
Последствия удара со стороны ВСУ по Рыльску Курской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Женщина, раненная накануне при атаке по Рыльску, умерла
Вчера, 09:57
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСуджанский районРыльскКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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