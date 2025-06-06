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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 06.06.2025
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08:50 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/pogoda-2021237653.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 06.06.2025
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Кратковременные дожди и местами грозы, температура до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:50:00+03:00
2025-06-06T08:50:00+03:00
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди и местами грозы, температура до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определяться прохождением теплого атмосферного фронта, после чего Москва и окрестности окажутся в теплом секторе далекого циклона над Скандинавией. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня в отдельных районах города и области возможна гроза. Днем в Москве - плюс 24-26 градусов, по области - плюс 22-27 градусов. Такие значения на три-четыре градуса выше климатической нормы", - рассказал агентству Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет в течение дня слабо падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы, добавил Леус.
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михаил леус, москва, общество
Михаил Леус, Москва, Общество
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Дожди и температура до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в пятницу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди и местами грозы, температура до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определяться прохождением теплого атмосферного фронта, после чего Москва и окрестности окажутся в теплом секторе далекого циклона над Скандинавией. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня в отдельных районах города и области возможна гроза. Днем в Москве - плюс 24-26 градусов, по области - плюс 22-27 градусов. Такие значения на три-четыре градуса выше климатической нормы", - рассказал агентству Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет в течение дня слабо падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы, добавил Леус.
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