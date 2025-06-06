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В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва
В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва - РИА Новости, 06.06.2025
В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва
В Белгородской области с рельсов сошел тепловоз, вероятно, из-за подрыва железной дороги, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T06:50:00+03:00
2025-06-06T06:50:00+03:00
2025-06-06T08:55:00+03:00
происшествия
белгородская область
специальная военная операция на украине
прохоровский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Белгородской области с рельсов сошел тепловоз, вероятно, из-за подрыва железной дороги, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации — в результате заложенного под рельсы взрывного устройства. Пострадавших нет", — написал глава региона.По его словам, движение поездов задержалось на 2,5 часа, но сейчас они следуют в соответствии с графиком.Гладков уточнил, что часть железнодорожного полотна оказалась повреждена. Ремонтная бригада приступила к восстановлению поврежденного участка пути.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, прохоровский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Прохоровский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва
В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва железной дороги