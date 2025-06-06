https://ria.ru/20250606/podryv-2021228735.html

В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва

В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва - РИА Новости, 06.06.2025

В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва

В Белгородской области с рельсов сошел тепловоз, вероятно, из-за подрыва железной дороги, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T06:50:00+03:00

2025-06-06T06:50:00+03:00

2025-06-06T08:55:00+03:00

происшествия

белгородская область

специальная военная операция на украине

прохоровский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Белгородской области с рельсов сошел тепловоз, вероятно, из-за подрыва железной дороги, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации — в результате заложенного под рельсы взрывного устройства. Пострадавших нет", — написал глава региона.По его словам, движение поездов задержалось на 2,5 часа, но сейчас они следуют в соответствии с графиком.Гладков уточнил, что часть железнодорожного полотна оказалась повреждена. Ремонтная бригада приступила к восстановлению поврежденного участка пути.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

прохоровский район

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Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, прохоровский район, вячеслав гладков