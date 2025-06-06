https://ria.ru/20250606/podrobnosti--2021294818.html

Российский боец раскрыл подробности освобождения Федоровки в ДНР

Российский боец раскрыл подробности освобождения Федоровки в ДНР - РИА Новости, 06.06.2025

Российский боец раскрыл подробности освобождения Федоровки в ДНР

Российские штурмовики форсировали реку и под дождем вошли в населенный пункт Федоровка в ДНР, освободив его от украинских боевиков в общей сложности за... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:44:00+03:00

2025-06-06T12:44:00+03:00

2025-06-06T14:24:00+03:00

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 6 июн - РИА Новости. Российские штурмовики форсировали реку и под дождем вошли в населенный пункт Федоровка в ДНР, освободив его от украинских боевиков в общей сложности за три-четыре дня, рассказал РИА Новости гвардеец-разведчик группировки войск "Восток" с позывным "Хаски". Кадры штурма села есть в распоряжении РИА Новости. "Три-четыре дня мы управились с населенным пунктом (Федоровка - ред.). Два дня мы двигались скрытно по населенному пункту, и два дня мы просто уже думали: "Быстрее, быстрее, закончим быстрее работу". Нам что помогло? Что помогло? Это погодные условия. И помогло то, что шел накат на населенный пункт Комар (ДНР)", – сказал собеседник агентства. Разведчик-гвардеец отметил, что сложившиеся обстоятельства позволили штурмовым группам скрытно продвинуться к реке, форсировать ее и ворваться в поселок. "Поэтому быстро очень заскочили. За один период времени, час допустим, прошло 16 человек (штурмовиков - ред.). Мы уже и так были до нитки мокрые, поэтому в воду лезть было не страшно, потому что шел именно прям ливень-ливень. Все "птицы" (дроны ВСУ - ред.) были отвлечены на Комар, что позволило по камышам аккуратненько просочиться туда", – добавил разведчик.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Видео штурма освобожденной Федоровки (ДНР) Гвардеец-разведчик группировки войск "Восток" с позывным "Хаски" рассказал агентству, что штурмовики освободили этот населенный пункт за 4 дня. 2025-06-06T12:44 true PT0M53S

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность