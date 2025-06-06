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"Победа" будет оспаривать увеличение норм ручной клади - РИА Новости, 06.06.2025
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16:05 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/pobeda-2021354515.html
"Победа" будет оспаривать увеличение норм ручной клади
"Победа" будет оспаривать увеличение норм ручной клади - РИА Новости, 06.06.2025
"Победа" будет оспаривать увеличение норм ручной клади
Авиакомпания "Победа" (входит в "Аэрофлот") будет оспаривать решение Щербинского суда Москвы об увеличении норм ручной клади, сообщила компания. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:05:00+03:00
2025-06-06T16:05:00+03:00
москва
аэрофлот
московский городской суд
россия
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (входит в "Аэрофлот") будет оспаривать решение Щербинского суда Москвы об увеличении норм ручной клади, сообщила компания. Иск в Щербинский суд Москвы подал московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В заявлении он указывал, что в ходе проверки ООО "Авиакомпания "Победа" выявлены крайне малые, необоснованные габариты провоза ручной клади. Истец просил признать незаконными действия авиакомпании, которая в своих правилах перевозки установила нормы бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами до 4*36*30 сантиметров и требования к товарам из магазинов duty-free, которые должны быть упакованы в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет габаритами не более 10*10*5 сантиметров. "Решение суда не вступило в законную силу. Мы будем оспаривать данное решение в установленные законом сроки. Отметим, что наши габариты провоза ручной клади определены в соответствии с рекомендацией производителя наших воздушных судов - компании Boeing и рассчитаны исходя из деления объема багажных полок на число пассажирских кресел для безопасного и максимально комфортного размещения клиентов на борту с учетом нашей традиционно высокой загрузки рейсов - 95%", - сообщили в "Победе". В прокуратуре посчитали, что "Победа" злоупотребляет своим правом, создает видимость свободного выбора, намеренно определила габариты ручной клади с минимальными значениями, что приводит к невозможности ее использования пассажирами. Истец указывал, что установленные нормативы направлены на обход положений действующего законодательства и ущемляют права пассажиров. В пункте 135 ФАП №82 сказано, что пассажир может провозить в ручной клади сверх нормы и без доплаты следующие вещи: рюкзак или дамскую сумку, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание на время полета, костюм в портпледе, устройство для переноса ребенка типа люльки, коляски и тому подобного, если он летит с ребенком. Кроме того, пассажир может взять на борт вещи, без которых он не может обойтись по состоянию здоровья: лекарства, диетическое питание на время полета, костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску. Также пассажир может взять в самолет товары из магазина беспошлинной торговли в запечатанном (опломбированном) пакете. В документах суда указано, что в 2018 году Верховный суд вынес решение по заявлению "Победы", которая пыталась добиться признания этого пункта частично недействительным. Тогда Верховный суд подчеркнул, что выводы авиакомпании основаны на неправильном толковании норм права, а указанные пункты Федеральных авиационных правил взаимосвязаны и устанавливают общие правила для пассажира на провоз ручной клади "как с учетом ее веса, так и в отдельных случаях видовых характеристик". Кроме того, судом было акцентировано внимание на то, что предполагается добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий. Данные изменения авиакомпания "Победа" должна ввести в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда. Мотивированное решение было принято Щербинским судом Москвы 2 июня и в законную силу пока не вступило. С этой даты у сторон есть месяц для подачи апелляционной жалобы в Мосгорсуд.
https://ria.ru/20250606/pobeda-2021227767.html
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москва, аэрофлот, московский городской суд, россия, общество
Москва, Аэрофлот, Московский городской суд, Россия, Общество
"Победа" будет оспаривать увеличение норм ручной клади

Авиакомпания "Победа" обжалует решение суда об увеличении норм ручной клади

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСамолет российской авиакомпании "Победа"
Самолет российской авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Самолет российской авиакомпании "Победа". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (входит в "Аэрофлот") будет оспаривать решение Щербинского суда Москвы об увеличении норм ручной клади, сообщила компания.
Иск в Щербинский суд Москвы подал московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В заявлении он указывал, что в ходе проверки ООО "Авиакомпания "Победа" выявлены крайне малые, необоснованные габариты провоза ручной клади. Истец просил признать незаконными действия авиакомпании, которая в своих правилах перевозки установила нормы бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами до 4*36*30 сантиметров и требования к товарам из магазинов duty-free, которые должны быть упакованы в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет габаритами не более 10*10*5 сантиметров.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
"Победу" обязали увеличить габариты ручной клади
Вчера, 06:40
"Решение суда не вступило в законную силу. Мы будем оспаривать данное решение в установленные законом сроки. Отметим, что наши габариты провоза ручной клади определены в соответствии с рекомендацией производителя наших воздушных судов - компании Boeing и рассчитаны исходя из деления объема багажных полок на число пассажирских кресел для безопасного и максимально комфортного размещения клиентов на борту с учетом нашей традиционно высокой загрузки рейсов - 95%", - сообщили в "Победе".
В прокуратуре посчитали, что "Победа" злоупотребляет своим правом, создает видимость свободного выбора, намеренно определила габариты ручной клади с минимальными значениями, что приводит к невозможности ее использования пассажирами. Истец указывал, что установленные нормативы направлены на обход положений действующего законодательства и ущемляют права пассажиров.
В пункте 135 ФАП №82 сказано, что пассажир может провозить в ручной клади сверх нормы и без доплаты следующие вещи: рюкзак или дамскую сумку, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание на время полета, костюм в портпледе, устройство для переноса ребенка типа люльки, коляски и тому подобного, если он летит с ребенком. Кроме того, пассажир может взять на борт вещи, без которых он не может обойтись по состоянию здоровья: лекарства, диетическое питание на время полета, костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску. Также пассажир может взять в самолет товары из магазина беспошлинной торговли в запечатанном (опломбированном) пакете.
В документах суда указано, что в 2018 году Верховный суд вынес решение по заявлению "Победы", которая пыталась добиться признания этого пункта частично недействительным. Тогда Верховный суд подчеркнул, что выводы авиакомпании основаны на неправильном толковании норм права, а указанные пункты Федеральных авиационных правил взаимосвязаны и устанавливают общие правила для пассажира на провоз ручной клади "как с учетом ее веса, так и в отдельных случаях видовых характеристик". Кроме того, судом было акцентировано внимание на то, что предполагается добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий.
Данные изменения авиакомпания "Победа" должна ввести в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда. Мотивированное решение было принято Щербинским судом Москвы 2 июня и в законную силу пока не вступило. С этой даты у сторон есть месяц для подачи апелляционной жалобы в Мосгорсуд.
Здание Генеральной прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Суд признал сокращение "Победой" размеров ручной клади незаконным
30 мая, 18:55
 
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