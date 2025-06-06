https://ria.ru/20250606/pobeda-2021249552.html
"Победу" обязали увеличить габариты ручной клади
"Победу" обязали увеличить габариты ручной клади - РИА Новости, 06.06.2025
"Победу" обязали увеличить габариты ручной клади
Щербинский суд Москвы обязал авиакомпанию "Победа" увеличить размеры ручной клади, следует из документов в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:05:00+03:00
2025-06-06T10:05:00+03:00
2025-06-06T10:44:00+03:00
московский городской суд
общество
победа (авиакомпания)
верховный суд рф
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Щербинский суд Москвы обязал авиакомпанию "Победа" увеличить размеры ручной клади, следует из документов в распоряжении РИА Новости.Иск поступил от московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В нем указано, что проверка выявила необоснованно малые габариты ручной клади. Истец просил признать незаконными действия компании, которая установила нормы бесплатного провоза:Прокуратура обвинила "Победу" в злоупотреблении правом, создании видимости свободного выбора. По ее мнению, компания намеренно определила габариты ручной клади с минимальными значениями, что ущемляет права пассажиров.Авиакомпания не согласилась с этим, указав, что пункты 133 и 135 Федеральных авиационных правил № 82 возлагают на перевозчика две взаимоисключающие обязанности.В пункте 135 ФАП № 82 говорится, что пассажир может провозить в ручной клади сверх нормы и без доплаты:Также пассажир может взять в самолет товары из магазина беспошлинной торговли в запечатанном пакете.В 2018 году Верховный суд вынес решение по заявлению "Победы", желавшей признать этом пункт частично недействительным. ВС пояснил, что компания неверно толковала нормы права. Суд подчеркнул, что пункты ФАП взаимосвязаны и устанавливают общие правила для пассажира на провоз ручной клади "как с учетом ее веса, так и в отдельных случаях видовых характеристик". Он указал на предположительную добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий.Щербинский суд принял эту информацию во внимание и признал незаконными размеры ручной клади авиакомпании."Установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами не менее 36*30*27 сантиметров и весом не менее пяти килограмм, норму к товарам из магазинов дьюти-фри, упакованным в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, габаритами не менее 24*32 сантиметров", — говорится в его решении."Победе" предстоит внести изменения в течение месяца со дня вступления его в силу. Со 2 июня у компании есть возможность подать апелляцию в Мосгорсуд.
https://ria.ru/20250405/aviakompaniya-2009517908.html
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московский городской суд, общество, победа (авиакомпания), верховный суд рф
Московский городской суд, Общество, Победа (авиакомпания), Верховный суд РФ
"Победу" обязали увеличить габариты ручной клади
Авиакомпанию "Победа" обязали увеличить размеры ручной клади
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Щербинский суд Москвы обязал авиакомпанию "Победа" увеличить размеры ручной клади, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Иск поступил от московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В нем указано, что проверка выявила необоснованно малые габариты ручной клади. Истец просил признать незаконными действия компании, которая установила нормы бесплатного провоза:
- одно место габаритами до 4*36*30 сантиметров;
- требования к товарам из магазинов дьюти-фри — они должны быть упакованы в запечатанный пластиковый пакет не более 10*10*5 сантиметров.
Прокуратура обвинила "Победу" в злоупотреблении правом, создании видимости свободного выбора. По ее мнению, компания намеренно определила габариты ручной клади с минимальными значениями, что ущемляет права пассажиров.
Авиакомпания не согласилась с этим, указав, что пункты 133 и 135 Федеральных авиационных правил № 82 возлагают на перевозчика две взаимоисключающие обязанности.
В пункте 135 ФАП № 82 говорится, что пассажир может провозить в ручной клади сверх нормы и без доплаты:
- рюкзак или дамскую сумку;
- букет цветов;
- верхнюю одежду;
- детское питание;
- костюм в портпледе;
- устройство для переноса ребенка типа люльки;
- коляски;
- лекарства и диетическое питание;
- костыли и трости;
- ходунки, роллаторы и складное кресло-коляску.
Также пассажир может взять в самолет товары из магазина беспошлинной торговли в запечатанном пакете.
В 2018 году Верховный суд вынес решение по заявлению "Победы", желавшей признать этом пункт частично недействительным. ВС пояснил, что компания неверно толковала нормы права. Суд подчеркнул, что пункты ФАП взаимосвязаны и устанавливают общие правила для пассажира на провоз ручной клади "как с учетом ее веса, так и в отдельных случаях видовых характеристик". Он указал на предположительную добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий.
Щербинский суд принял эту информацию во внимание и признал незаконными размеры ручной клади авиакомпании.
«
"Установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами не менее 36*30*27 сантиметров и весом не менее пяти килограмм, норму к товарам из магазинов дьюти-фри, упакованным в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, габаритами не менее 24*32 сантиметров", — говорится в его решении.
"Победе" предстоит внести изменения в течение месяца со дня вступления его в силу. Со 2 июня у компании есть возможность подать апелляцию в Мосгорсуд
.