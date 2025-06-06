https://ria.ru/20250606/pobeda-2021227767.html

"Победу" обязали увеличить габариты ручной клади

"Победу" обязали увеличить габариты ручной клади - РИА Новости, 06.06.2025

"Победу" обязали увеличить габариты ручной клади

Щербинский суд Москвы обязал авиакомпанию "Победа" увеличить габариты ручной клади, заниженные нормативы которой оспаривала прокуратура, следует из документов в РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T06:40:00+03:00

2025-06-06T06:40:00+03:00

2025-06-06T06:48:00+03:00

общество

москва

московский городской суд

победа (авиакомпания)

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Щербинский суд Москвы обязал авиакомпанию "Победа" увеличить габариты ручной клади, заниженные нормативы которой оспаривала прокуратура, следует из документов в распоряжении РИА Новости.Иск в Щербинский суд Москвы подал московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В заявлении он указывал, что в результате проверки ООО "Авиакомпания "Победа" удалось выявить крайне малые, необоснованные габариты провоза ручной клади. Истец просил признать незаконными действия авиакомпании, которая в своих правилах перевозки установила нормы бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами до 4*36*30 сантиметров и требования к товарам из магазинов duty-free, которые должны быть упакованы в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет габаритами не более 10*10*5 сантиметров.В прокуратуре посчитали, что "Победа" злоупотребляет своим правом, создает видимость свободного выбора, намеренно определила габариты ручной клади с минимальными значениями, из-за чего возникает невозможность ее использования пассажирами. Истец указывал, что установленные нормативы направлены на обход положений действующего законодательства и ущемляют права пассажиров."Победа" не согласилась с доводами прокуратуры и указывала, что пункты 133 и 135 Федеральных авиационных правил №82 возлагают на перевозчика две взаимоисключающие обязанности, а именно принимать к перевозке ручную кладь, вес и габариты которой обеспечивают ее безопасное размещение в салоне самолета, и при этом разрешать провозить в ручной клади вещи сверх предусмотренной нормы и в некоторых случаях без учета их веса, габаритов и возможности безопасного размещения на борту.В пункте 135 ФАП №82 сказано, что пассажир может провозить в ручной клади сверх нормы и без доплаты следующие вещи: рюкзак или дамскую сумку, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание на время полета, костюм в портпледе, устройство для переноса ребенка типа люльки, коляски и тому подобного, если он летит с ребенком. Кроме того, пассажир может взять на борт вещи, без которых он не может обойтись по состоянию здоровья: лекарства, диетическое питание на время полета, костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску. Также пассажир может взять в самолет товары из магазина беспошлинной торговли в запечатанном (опломбированном) пакете.В документах суда указано, что в 2018 году Верховный суд вынес решение по заявлению "Победы", которая пыталась добиться признания этого пункта частично недействительным. Тогда Верховный суд подчеркнул, что выводы авиакомпании основаны на неправильном толковании норм права, а указанные пункты Федеральных авиационных правил взаимосвязаны и устанавливают общие правила для пассажира на провоз ручной клади "как с учетом ее веса, так и в отдельных случаях видовых характеристик". Кроме того, суд акцентировал внимание на предположительную добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий.В связи с этим Щербинский суд признал незаконными действующие габариты ручной клади авиакомпании."Установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами не менее 36*30*27 сантиметров и весом не менее пяти килограмм, норму к товарам из магазинов duty-free, упакованным в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, габаритами не менее 24*32 сантиметров", — говорится в решении суда.Данные изменения авиакомпания "Победа" должна ввести в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда. Щербинский суд Москвы принял мотивированное решение 2 июня, в законную силу оно пока не вступило. С этой даты у сторон есть месяц для подачи апелляционной жалобы в Мосгорсуд.

https://ria.ru/20250530/klad-2020057109.html

https://ria.ru/20241108/sud-1982738790.html

https://ria.ru/20250605/park-2021058256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московский городской суд, победа (авиакомпания)